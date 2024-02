Wall Street anticipa más compras este viernes tras las ganancias del jueves, después de que el mercado asimilase la idea de que parece "poco probable" que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos en marzo. En esta sesión, los inversores descuentan los resultados de Apple, Meta y Amazon, y permanecen atentos al dato de empleo de enero. Los futuros del Nasdaq lideran las subidas (+1,00%) gracias a la matriz de Facebook, que se dispara un 15% en el 'premarket'.

En el cómputo semanal, y a falta de la sesión actual, los índices neoyorquinos se dirigen hacia una semana mixta, con caídas del 0,6% para el Nasdaq y avances del 1% y del 0,3% para el Dow Jones y el S&P 500, respectivamente.

"Los principales índices se sobrepusieron rápidamente a las fuertes caídas registradas en la sesión del miércoles y apoyándose en el nuevo recorte experimentado por los rendimientos de los bonos", afirman desde Link Securities.

LA CLAVE: EL EMPLEO

La Reserva Federal (Fed) y su presidente, Jerome Powell, no solo han enfriado las expectativas de un recorte de tipos a corto plazo, sino que han reiterado su dependencia de los datos para llevar a cabo las primeras bajadas.

En este sentido, el informe de empleo de enero será clave para el futuro de la política monetaria. El consenso estima una caída de los puestos de trabajo hasta 180.000 desde los 216.000 del mes anterior.

"La lógica con los datos de empleo es que, cuanto más suaves sean, antes podría comenzar la Fed a recortar las tasas. Y con la cantidad de noticias de despidos en los medios, parece seguro apostar a que el informe de empleo no agrícola de hoy será tan suave como el informe ADP del miércoles", comenta Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Para los analistas de Link Securities, "unas cifras muy por encima de lo esperado podrían enfriar los ánimos de los inversores, tanto en los mercados de bonos como en los de acciones, provocando que ambos se giren a la baja. Por el contrario, unas cifras peores de lo proyectado por el consenso de analistas abrirían la puerta, o así lo interpretarán muchos inversores, a que el banco central estadounidense comience a bajar en breve sus tasas de interés de referencia, con todas las apuestas puestas ahora en la reunión que celebrará el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la institución en mayo".

APPLE, META Y AMAZON

El mercado también descuenta este viernes los resultados que Apple, Meta y Amazon presentaron el jueves tras el cierre del mercado. Las tres compañías han superado las expectativas, pero en el caso de la firma de la manzana, la debilidad mostrada en China ha desatado la preocupación de los inversores.

"La gran pregunta es si esto es sólo un parpadeo, o signos de un cambio más grande entre los consumidores a medida que el aumento de las tasas de interés y un contexto económico más débil desalientan a los consumidores a hacer compras costosas", indica Jesse Cohen, analista senior de Investing.com.

Josh Gilbert, analista de mercado de eToro, también cree que lo preocupante es que la competencia no hace más que aumentar en China, una de las regiones más importantes para Apple en el mundo, y por lo tanto, "este desplome de las ventas podría no ser algo puntual. Además, el hecho de que los servicios, que es una de las áreas más brillantes de Apple, no cumplan las expectativas será motivo de preocupación para los inversores".

En el caso de Meta, el optimismo se ha disparado en torno a la tecnológica, que sube más de un 15% en el 'premarket' de Wall Street, gracias al anuncio de que pagará el primer dividendo de su historia y a su programa de recompra de acciones.

Amazon también avanza más de un 5% en el 'premarket' al superar todas las previsiones con sus cuentas e incrementar sus ventas un 14%, una señal de que el gigante del comercio electrónico se está recuperando a buen ritmo tras la pandemia.

ANÁLISIS TÉCNICO

El Nasdaq mantiene intacto su aspecto técnico y lo más normal es que siga ganando posiciones. Así lo señala César Nuez, analista de Bolsamanía, para quien "el hueco bajista que se dejara el pasado miércoles nos podría hacer pensar en un throw back al nivel de los 16.970 puntos. Su impecable aspecto técnico nos invita a pensar en una extensión de las subidas por estos precios".

"Es importante que termine anulando el hueco bajista que se dejara esta semana en los 17.476 puntos. Esto nos haría pensar en un nuevo ataque a los máximos históricos que dibujara, el pasado 17, en los 17.665 puntos", agrega Nuez.

La superación de estos niveles la dejaría en subida libre, sin resistencia alguna en su camino.

ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

En la agenda económica también destaca el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,50% ($74,19) y el Brent avanza un 0,52% ($79,09). Por su parte, el euro se aprecia un 0,10% ($1,0879), y la onza de oro gana un 0,05% ($2.071).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 3,884% y el bitcoin suma un 0,10% ($43.058).