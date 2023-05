Wall Street anticipa suaves ventas este miércoles tras las pérdidas moderadas del martes y a la espera de conocer el dato clave de inflación de abril. Los inversores también están muy atentos a las negociaciones políticas sobre el techo de deuda que, de momento, han logrado pocos avances.

El IPC es la principal referencia de la semana y permitirá obtener una señal sobre los movimientos de la Reserva Federal (Fed) de cara a su próxima reunión de junio.

"Los mercados han apostado fuerte por una pausa. Powell dejó la puerta abierta a otra subida y, dado que la cifra de empleo está al alza, los futuros de los fondos federales indican una probabilidad del 20% de otra subida de 25 pb el próximo mes. Los mercados se están dando cuenta lentamente de que los datos no son lo suficientemente buenos y la Fed ha dejado en claro que está abierta a hacer más", señala Neil Wilson, analista jefe de mercado de Markets.com.

En este sentido, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, aseguró este martes que "no hemos dicho que hayamos terminado de subir las tasas". El banquero central dijo que no espera que la inflación vuelva al objetivo del 2% de la Fed hasta los próximos dos años. En caso de que la inflación no baje, señaló que la Fed siempre tiene la opción de subir los tipos.

Con respecto a la inflación, el consenso espera que el crecimiento interanual de la tasa general se mantenga sin cambios con relación a marzo, en el 5,0%, y que la tasa subyacente baje ligeramente hasta el 5,5%-5,4% desde el 5,6%.

"Incluso si no vemos una cifra marcadamente más débil, todavía tenemos las cifras de inflación y empleo de mayo entre ahora y la próxima reunión de la Fed, y hay motivos para el optimismo en lo que respecta a precios más bajos, dado el comportamiento del IPP subyacente de EEUU en los últimos meses, cayendo al 3,4% en marzo tras llegar al 9,6% hace un año", explica Michael Hewson, analista jefe de mercado en CMC Markets.

TECHO DE DEUDA

El mercado también sigue con preocupación las negociaciones políticas sobre el techo de deuda. Este martes, el presidente de EEUU, Joe Biden, se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en un encuentro en el que ambos mandatarios hicieron pocos progresos a la hora de acordar una extensión que evite el impago. No obstante, prometieron continuar con las conversaciones.

"Biden no quiere empujar a EEUU al incumplimiento, eso sería un desastre, pero tampoco puede estar de acuerdo con los recortes presupuestarios severos. Sus electores estarían demasiado enojados. Los líderes se reunirán nuevamente el viernes. Las discusiones sobre el techo de la deuda ciertamente se extenderán hasta el último minuto, y lo más probable es que veamos un acuerdo de última hora para evitar un posible incumplimiento del gobierno de EEUU. Hasta entonces, la incertidumbre aumentará y el apetito por el riesgo probablemente seguirá siendo limitado", indica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Para los expertos de Danske Bank "la llamada fecha X está demasiado lejos para encontrar una solución, ya que tanto los demócratas como los republicanos tienen incentivos para tratar de usar su influencia política en las negociaciones".

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En la escena empresarial, Airbnb se desploma más de un 13% en el 'premarket' después de presentar sus resultados trimestrales. La compañía ha obtenido un beneficio por acción de 0,19 centavos hasta marzo de 2023 en comparación con las pérdidas por acción de 0,03 centavos del ejercicio anterior, superando las expectativas del consenso, que anticipaban 0,09 centavos.

Con todo, al mercado no le ha gustado su débil perspectiva para el segundo trimestre del año, un periodo para el que prevé ingresos de entre 2.350 millones de dólares y 2.450 millones de dólares, frente a los 2.420 millones de dólares esperados.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 1,28% ($72,77) y el Brent pierde un 1,27% ($76,46). Por su parte, el euro se deprecia un 0,09% ($1,095), y la onza de oro se deja un 0,38% ($2.035).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,51% y el bitcoin retrocede un 0,23% ($27.578).