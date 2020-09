Donald Trump no ha tardado en colgarse medallas y ha asegurado que ha sido gracias a él que el Dow Jones haya conseguido cerrar por encima de los 29.000 puntos y por tanto borrar las caídas del coronavirus. Es más, el presidente norteamericano ha asegurado que con Biden al frente las bolsas se hubieran desplomado.

The Dow Jones Industrial just closed above 29,000! You are so lucky to have me as your President😉With Joe Hiden’ it would crash😧