Así ha seguido 'Bolsamanía' en directo la reunión de la Fed.



La Fed ha subido los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 0,25%-0,50%, en línea con lo esperado y por primera vez desde diciembre de 2018. "La inflación sigue siendo elevada, lo que refleja los desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia, precios más altos de la energía y presiones de precios más amplias", ha señalado el organismo.

"La invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando enormes dificultades humanas y económicas. Las implicaciones para la economía de EEUU son muy inciertas, pero en el corto plazo es probable que la invasión y los eventos relacionados generen una presión adicional al alza sobre la inflación y pesen sobre la actividad económica", ha añadido el banco central.

Así, la Fed ha anticipado que los aumentos continuos" en los tipos de interés "serán apropiados". Además, el Comité "espera comenzar a reducir sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias en una próxima reunión".

Además, el banco central ha previsto que los tipos acaben en el 1,9% en 2022, frente a su anterior previsión de 0,9%. Ello implicaría seis subidas adicionales de tipos del 0,25% a lo largo del año, una por cada reunión que falta. Para 2023, ha anticipado que los tipos acaben en el 2,8% en 2023, frente a su anterior previsión de 1,6% (lo que implica cuatro subidas el próximo año).

En la rueda de prensa posterior al comunicado de la Fed, el presidente, Jerome Powell, ha querido dejar claro que la economía americana "es fuerte" y que "puede soportar las subidas de tipos" para contener la inflación. Además, ha destacado que "el riesgo de recesión no es particularmente elevado durante los próximos doce meses", pese a que la Reserva Federal ha reducido su previsión de crecimiento hasta el 2,8% desde el 4% para 2022.

En este sentido, el banquero central ha señalado que "un crecimiento del 2,8% todavía es muy fuerte". Así, ha dejado la puerta abierta a "subir los tipos de interés y retirar la acomodación monetaria más rápido si es necesario" y la presión sobre los precios no se reduce.

Powell ha precisado que "todas las reuniones están vivas" a la hora de tomar decisiones y que "la reducción del balance puede anunciarse en la próxima reunión", pese a que la Fed no ha dado más detalles sobre este asunto, algo que sí esperaban los expertos.

En el escenario económico, el organismo monetario ha previsto menos crecimiento y más inflación en 2022. Así, ha recortado su previsión de crecimiento para 2022 hasta el 2,8% desde el 4% y ha elevado su previsión de inflación PCE hasta el 4,3% desde el 2,6% para este año.

Sobre la guerra en Ucrania, tanto Kiev como Moscú han mostrado su 'optimismo' por alcanzar un acuerdo diplomático que termine con una tregua y el cese de la invasión rusa.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha destacado este miércoles que las conversaciones "no son fáciles", si bien ha expresado su esperanza de que pueda lograrse un acuerdo sobre "las garantías de seguridad y la neutralidad" para poner fin a la guerra.

Asimismo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha vuelto a pedir que se cierre el cielo ucraniano para proteger a la población y ha apelado al 11-S y al ataque a Pearl Harbor en un discurso por videoconferencia en el Congreso de los Estados Unidos. "Rusia no solo ha atacado a nuestro país y ciudades, ha lanzado una ofensiva contra los valores fundamentales", ha sentenciado Zelenski. "Arrojó tanques y aviones contra nuestra libertad, contra nuestro derecho a vivir libremente en nuestro propio país, eligiendo nuestro propio futuro", ha añadido.

Según ha avanzado 'Financial Times', Rusia y Ucrania habrían hecho grandes avances y tendrían esbozado un plan de 15 puntos que incluiría el alto el fuego y la retirada de Rusia, siempre que Ucrania renuncie a sus ambiciones de entrar a formar parte de la OTAN y acepte una condición de neutralidad.

Mykhailo Podolyak, asesor del presidente Zelinski, ha explicado en su cuenta de Twitter que la información publicada por el diario estadounidense "representa únicamente el posicionamiento de Rusia": "Ucrania tiene sus propias posiciones. Lo único que confirmamos en esta etapa es un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad de varios países".

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries

El negociador ucraniano ha reconocido que Putin y Zelenski podrían reunirse cara a cara “pronto”, en una entrevista concedida al programa ‘News Hour’ de la cadena estadounidense ‘PBS’. “Llegará pronto. La única opción para acabar con esta guerra son las conversaciones directas entre los dos presidentes y en eso es en lo que estamos trabajando en estas negociaciones”, ha explicado el asesor de Zelenski.

Our position at the negotiations is quite specific - legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHour pic.twitter.com/TlPUl3XfGK