Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Volodimir Zelenski, su homólogo ucraniano, podrían reunirse cara a cara “pronto”. Así lo ha asegurado Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano y uno de los miembros de la delegación ucraniana que negocia con Moscú, en una entrevista concedida al programa ‘News Hour’ de la cadena estadounidense ‘PBS’.

“Llegará pronto. La única opción para acabar con esta guerra son las conversaciones directas entre los dos presidentes y en eso es en lo que estamos trabajando en estas negociaciones”, ha explicado el asesor de Zelenski.

Our position at the negotiations is quite specific - legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHour pic.twitter.com/TlPUl3XfGK — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

“Nuestra posición en las negociaciones es bastante específica: garantías de seguridad verificadas legalmente; alto el fuego; retirada de las tropas rusas. Esto solo es posible con un diálogo directo entre los jefes de Ucrania y la Federación Rusa”, escribe Podolyak en su cuenta de Twitter.

CERCA DE ACORDAR UN “PLAN DE NEUTRALIDAD”

Las negociaciones sobre la guerra y la posible salida de las tropas rusas de las tierras ucranianas podrían estar más cerca que nunca de concluir. Según ha avanzado 'Financial Times', Rusia y Ucrania habrían hecho grandes avances y tendrían esbozado un plan de 15 puntos que incluiría el alto el fuego y la retirada de Rusia, siempre que Ucrania renuncie a sus ambiciones de entrar a formar parte de la OTAN y acepte una condición de neutralidad.

De acuerdo a las fuentes citadas por el medio estadounidense, Kiev debería comprometerse a no albergar bases militares ni armamento extranjero, a cambio de la protección de posibles aliados de Ucrania como Estados Unidos. Cabe recordar que este pasado martes Zelenski se resignó a aceptar que Ucrania no formaría parte de la alianza atlántica: “Durante años hemos oído que supuestamente teníamos las puertas abiertas, pero ahora se nos dice que no podemos entrar ahí".

El modelo planteado por Rusia es parecido al de Suecia o Austria, que no tienen ninguna base extranjera en su territorio. Así lo ha confirmado Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, que ha afirmado que este pacto supondría un "cierto compromiso" por parte de Kiev, haciendo de Ucrania un país "pacífico, neutral y amistoso".

El propio Podolyak ha explicado en su cuenta de Twitter que la información publicada por el diario estadounidense "representa únicamente el posicionamiento de Rusia": "Ucrania tiene sus propias posiciones. Lo único que confirmamos en esta etapa es un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad de varios países".

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

"Ucrania ya no quiere depender de procedimientos burocráticos que permitan o no cerrar el cielo de los mismos misiles de crucero. Necesitamos garantías directas y firmes de que el cielo se cerrará", añadió en un mensaje en su cuenta de Telegram este miércoles.