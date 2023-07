Wall Street anticipa signo mixto este lunes después de haber puesto fin a una semana de ganancias gracias a la moderación de la inflación y a las sólidas cuentas de los grandes bancos estadounidenses. Durante las próximas sesiones, la atención de los inversores estará puesta en los resultados empresariales, a medida que más compañías vayan presentando sus cifras del segundo trimestre.

"Los inversores están animados por el proceso de desinflación que está experimentando la economía de EEUU, que parece confirmarse, lo que podría llevar a la Reserva Federal (Fed) a finalizar su proceso de subidas de tipos antes de lo esperado", comentan los expertos de Link Securities.

Además, agregan que "esta economía sigue mostrándose resistente ante la alta inflación y los mayores tipos de interés, lo que aumenta la probabilidad de que, finalmente, el banco central estadounidense sea capaz de lograr el tan ansiado "aterrizaje suave" de la misma".

Con todo, ahora las miradas están puestas en los resultados de las empresas estadounidenses de esta semana. "Las primeras cuentas de los bancos estadounidenses fueron mejores de lo esperado el viernes pasado y se sumaron al entusiasmo general de los inversores después de que los datos de inflación de EEUU impulsaran un repunte en los mercados de acciones y bonos", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

En la lista de empresas que publicarán resultados esta semana, encontramos a Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, Netflix, Tesla, IBM, American Airlines y American Express, entre otras.

En general, "los analistas proyectan que las empresas del S&P 500 experimentarán la mayor contracción en el crecimiento de las ganancias durante el segundo trimestre, donde se espera que las ganancias caigan entre un 7% y un 9%", añade Ozkardeskaya.

DEBILIDAD CHINA

El mercado también está muy atento a la recuperación económica de China, más lenta de lo esperado. La economía del gigante asiático creció un 6,3% en el segundo trimestre con respecto al año anterior, según los datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística, por debajo de la previsión del consenso del 7,3% y frente al 4,5% previo.

El portavoz de la Oficina Nacional de Estadística, Fu Linghui, ha señalado que China se enfrenta a un complejo entorno geopolítico y económico internacional.

"El sentimiento del mercado es bastante negativo entre los inversores debido a los datos económicos de China, que no cumplieron con el pronóstico y generaron preocupaciones de que la segunda economía más grande del mundo está sufriendo una crisis", señala Naeem Aslam, jefe de inversiones de Zaye Capital Markets.

ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

La agenda económica de los próximos días también incluye datos macro relevantes para los inversores como las ventas minoristas o la producción industrial de junio. Asimismo, se publicarán las peticiones semanales de desempleo.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 1,3% ($74,43) y el Brent cae un 1,28% ($78,85). Por su parte, el euro se aprecia un 0,10% ($1,1236), y la onza de oro pierde un 0,34% ($1.957).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,797% y el bitcoin gana un 0,18% ($30.328).