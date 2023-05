Los futuros de Wall Street anticipan una sesión levemente bajista (Dow Jones: -0,22%; S&P 500: -0,07%; Nasdaq: +0,04%) tras las ganancias moderadas registradas este lunes en el parqué neoyorquino.

El debate en torno al techo de deuda de Estados Unidos sigue siendo el principal foco de preocupación del mercado. Craig Erlam, analista sénior de mercados de Oanda, destaca en declaraciones a Bolsamanía que habrá acuerdo porque una alternativa es “impensable”.

“Sería un desastre (que no se cerrara un acuerdo) en tiempos de bonanza, que no es el caso. Ningún legislador serio quiere correr ese riesgo y ser responsable de semejante caos", explica este experto.

Esta misma tesis es la que defiende Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, quien advierte que las reuniones que el presidente Biden mantendrá esta jornada no harán que el acuerdo esté más cerca. “(Kevin) McCarthy (presidente republicano de la Cámara de Representantes) advirtió que “no están ni cerca de llegar a una conclusión”. Es probable que las negociaciones sigan siendo tensas, ya que los republicanos piden recortes de gastos decentes para aceptar una reducción del techo de deuda, mientras que Biden no está dispuesto a transigir sobre el gasto en año electoral”, relata esta experta.

Asimismo, Ozkardeskaya cree que, aunque Biden estuviese dispuesto a ceder a las exigencias de los republicanos, “más le valdría hacerlo en el último minuto, para demostrar a sus electores que hizo todo lo posible por evitar un impago que, de otro modo, sería inevitable”. “Cualquier otra cosa sería probablemente un error político”, sentencia.

“Como ya señalamos hace tiempo, mientras que no se dé carpetazo a este tema, las bolsas europeas y estadounidenses no podrán recuperar la tendencia alcista, existiendo un riesgo real de que si, finalmente no se alcanza un acuerdo, escenario que no contemplamos todavía, las bolsas sufran una dura corrección”, apunta Juan Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities.

En este contexto, señala la analista de Swissquote Bank, hay “pocas” opciones de que veamos una resolución de la cuestión. “Esa es sin duda la razón por la que el rendimiento a 2 años de EEUU subió ayer a pesar de la aterradora lectura del índice manufacturero de Nueva York”, subraya Ozkardeskaya.

Esta experta destaca que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años se encuentra de nuevo en un “rango estrecho en torno al 4%, con riesgos inminentes al alza a corto plazo”, lo que podría dar lugar a “una interesante oportunidad de compra con descuento para los inversores que apuesten por que EEUU no incumplirá sus pagos y que la Fed relajará su política a finales de este año”.

En cambio, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se está relajando hasta el 3,48%. Esto se debe a que el mercado está valorando cuál será el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed), que en su última reunión dejó abierta la puerta a realizar una pausa en la subida de los tipos de interés… pero parece que no contemplan realizar recortes este 2023.

Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, aseguró en una entrevista concedida a ‘CNBC’ que no creía que la inflación fuese a descender rápidamente y, por tanto, es improbable que se anuncien recortes de tipos este año, independientemente de que se produzca o no una recesión. Asimismo, el banquero no descartó que la Fed volviese a endurecer su postura. Por su parte, los presidentes de la Fed de Minneapolis y Chicago, Neel Kashkari y Austan Goolsbee, pidieron cautela a la hora de adoptar una postura más laxa.

En el plano macro, hoy se publicarán las cifras de ventas minoristas de abril en Estados Unidos, que han mostrado un aumento del 0,4%, por debajo del 0,7% anticipado por las previsiones de consenso. Asimismo, se ha dado a conocer la última lectura del IPC de Canadá, que se ha situado en el 4,1% interanual.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, destacan las caídas en Home Depot después de ganar un 8,5% menos en su primer trimestre fiscal.

En otros mercados, ligeras caídas en el petróleo. El Brent cae hasta los 75,08 dólares y el WTI se sitúa en los 71 dólares.

La onza de oro retrocede un 0,52% hasta los 2.012 dólares. El euro, por su parte, se revaloriza un 0,2% frente al dólar (1,0894 dólares).

El bitcoin trata de mantener los 27.000 dólares, mientras que el ethereum amaga con perder los 1.800 dólares.