¿Qué acciones está comprando y vendiendo Warren Buffett a través de su holding inversor Berkshire Hathaway? Estos son los principales movimientos comunicados por el 'Oráculo de Omaha' en el primer trimestre de 2023.

1. Una de sus principales operaciones ha sido la compra de más acciones de Apple. En concreto, ha adquirido más de 20 millones de acciones del fabricante del iPhone. El gigante tecnológico es la principal apuesta de Buffett, ya que supone el 46,44% de la cartera de Berkshire. Tan solo esta participación está valorada en 150.000 millones de dólares.

2. El célebre inversor también ha reforzado su apuesta por acciones del sector financiero, pese a la crisis bancaria en Estados Unidos. Así, ha comprado casi 23 millones de acciones de Bank of America y casi 10 millones de acciones de Capital One Financial, que se ha convertido en su apuesta más novedosa e importante del trimestre. Bank of America es la segunda mayor apuesta de Bershire, ya que tiene una ponderación del 9,09% en su cartera.

3. Por otra parte, Buffett ha seguido aumentando su participación en Occidental Petroleum, el sexto valor con más peso en su cartera, ya que supone un 4%. En el trimestre, Berkshire adquirió más de 17 millones de acciones.

4. Además, el reputado inversor aumentó su presencia en el fabricante de ordenadores HP, al comprar más de 16 millones de títulos en el trimestre. Esta compañía tiene una ponderación del 1% en la cartera.

LAS MAYORES VENTAS

En lo que respecta a las mayores ventas del trimestre, Buffett ha vendido todas sus acciones en cuatro compañías. La mayor operación ha sido la salida de Bank of New York Mellon, ya que ha vendido más de 25 millones de acciones; y la venta de más de 6 millones de acciones de US Bancorp.

También ha vendido toda su posición (más de 8 millones de títulos) en el fabricante de semiconductores TSMC, que hace un par de trimestres había sido una de sus principales apuestas.

Además, Buffett ha vendido más de 30 millones de acciones de la petrolera Chevron, que sigue siendo una de sus principales apuestas en cartera, aunque su ponderación ha bajado hasta el 6,6%.

Otra de las empresas muy conocidas en las que ha desinvertido ha sido General Motors, ya que ha vendido 10 millones de títulos. Por último, ha vendido más de 3 millones de acciones de Activision Blizzard.

SUS MAYORES POSICIONES

Además de Apple, Bank of America, Chevron y Occidental Petroleum, las mayores posiciones de la cartera de Berkshire son American Express, con una ponderación del 7,69%; Coca Cola (7,63%), Kraft Heinz (3,87%) y Moody's (2,32%).