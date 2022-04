Los inversores no deben fiarse de la reciente recuperación de las bolsas europeas. Es el consejo que dan los estrategas de Bank of America (BofA), que apuntan que las subidas de la renta variable del Viejo Continente (el Stoxx 600 ha rebotado un 10% desde sus mínimos de principios de marzo) indican que el mercado "aún no está preparado para el próximo deterioro del impulso del crecimiento" que va a producirse como consecuencia de la guerra de Ucrania.