El Ibex (-0,1%) se toma un respiro y pierde por la mínima el nivel de 9.400 puntos

El selectivo no consigue avanzar hacia sus máximos anuales

El Ibex 35 ha caído de forma moderada (-0,1%; 9.398,40 puntos) mientras los principales selectivos del Viejo Continente defienden sus máximos del año. Además, Wall Street no para de marcar récords históricos. No obstante, el Ibex no logra alcanzar esos máximos del año que tiene en los 9.588 puntos y se muestra más débil que el resto de grandes índices.

Este miércoles, han destacado las alzas en Indra (+3,6%) tras publicar ayer sus resultados y tras elevar Credit Suisse su precio objetivo. También ha subido con ganas MásMóvil (+4,64%), que ha vendido su red de 940.000 hogares a Macquarie. En el lado contrario, han caído grandes valores como Repsol (-1,85%), Telefónica (-1,76%) y BBVA (-1,01%).

A nivel global, las negociaciones comerciales entre EEUU y China siguen siendo uno de los principales focos de atención en los últimos días. El gigante asiático está presionando a Donald Trump para que reduzca los aranceles que impuso en septiembre antes de firmar una "primera fase" del acuerdo entre las dos economías más grandes del mundo.

Los economistas de la ONU han señalado que la guerra comercial entre China y EEUU es una realidad en la que todos pierden. De momento, calculan que le ha costado a China 35.000 millones de dólares en el primer semestre de este año, mientras que los consumidores y las empresas estadounidenses tienen que soportar el peso de unos aranceles más caros.

Por su parte, Reuters ha publicado que la decisión de cuál será la localización de una 'futurible' reunión entre Trump y Xi se ha convertido en un obstáculo para la firma del acuerdo. Mientras tanto, parece que el mercado se muestra optimista y se cree las previsiones de que habrá un pacto preliminar este mismo mes. El petróleo Brent cae un 1,2%, hasta 62,22 dólares.



RESULTADOS, REINO UNIDO, ALEMANIA ...

Los resultados empresariales también están en el centro este miércoles. La entidad francesa Société Générale ha comunicado una caída del beneficio neto en el tercer trimestre del 34,8%, hasta los 854 millones de euros. Por su parte, Adidas ha aumentado un 6% las ventas y ha obtenido un beneficio plano. Además, BMW y Marks & Spencer también han presentado resultados.

Por otra parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará formalmente hoy que se celebrarán elecciones generales el 12 de diciembre en el Reino Unido. Además, Alemania ha sido noticia por partida doble. Por un lado, su ministro de Finanzas, Olaf Scholz, ha comentado que "ha llegado el momento" de crear un fondo de garantía de depósitos europeo tras años bloqueando esta iniciativa.

Y por otro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado su previsión de crecimiento de la eurozona al 1,2% por la debilidad económica germana. La expectativa es que el el país teutón crezca un 0,5% este año, tres décimas menos de la anterior previsión.

Finalmente, en cuanto a los datos macro de la jornada, los PMI servicios de la Zona Euro de octubre han salido en general por encima de lo esperado y también por encima de la previsión. Esto ha sido así en todos los países salvo en España, donde ha quedado en 52,7 (por debajo del dato previo y de la estimación). El euro se deprecia un 0,1%, hasta 1,1073 dólares, y el interés del bono español a 10 años cae hasta el 0,3%.



ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"El Ibex se nos ha frenado a las puertas de las numerosas resistencias que presenta en el rango de los 9.500-9.600 puntos. Y esto no tiene que ser malo, en absoluto. El problema de este momento es que tanto si cayéramos hacia la base del canal alcista (9.180-9.200) aquí no pasaría nada. La tendencia sigue siendo alcista, aunque esta es mucho más evidente en cualquiera de los índices directores que miremos (Dax, Cac, Euro Stoxx, FTSEMIB)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Y de Wall Street, en subida libre absoluta, mejor no hablar. Por lo que, resumiendo, hemos de saber que si bien la fortaleza, el 'momentum' (o velocidad de crucero) no puede ser más alcista, debemos tener claro que una corrección de cierta intensidad no cambiaría lo más mínimo las cosas", añade este experto.

"Me quedo sin lugar a dudas con las importantes resistencias superadas en las últimas semanas en índices de peso como el STOXX Europe 600, el EURO STOXX Banks o el EURO STOXX ajustado por dividendos (SX5T). Estamos hablando de rupturas de resistencias con importantes implicaciones alcistas en términos de medio y de largo plazo", concluye Rodríguez.