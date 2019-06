El Ibex (-0,25%) se desmarca de las subidas de Europa por las caídas de los bancos

Sabadell se deja un 4,5%, Bankia un 3%, Caixabank y Bankinter un 2%

El Ibex 35 se desmarca de Europa, al igual que en la víspera, al cerrar este jueves con una tímida caída del 0,25% (9.208 puntos) castigado por la banca. Cinco de los seis bancos del Ibex encabezan las pérdidas del selectivo tras la incertidumbre dejada por la Fed este miércoles y el discurso de este jueves de Guindos, vicepresidente del BCE, en el que afirma que "el objetivo de la política monetaria no es la rentabilidad de la banca".

Los mejores valores del selectivo español este jueves han sido IAG y Siemens Gamesa, con repuntes del 2,4% y del 2% respectivamente. La otra cara de la moneda han sido los bancos, el más castigado Sabadell que ha caído un 4,5% pero también Bankia ha cedido un 3,4%, Caixabank y Bankinter han perdido más de un 2%. Mientras BBVA y Santander cierran con caídas de más del 1%.

El resto de bolsas europeas han cerrado en verde (Cac 40: +0,4%; Dax 30: +0,45%; Ftse 100: +0,4%; Ftse Mib: +0,67%) tras una sesión marcada por la timidez e indecisión y después de las moderadas alzas de Wall Street de ayer, que rubricó otra sesión cerca de máximos históricos.

De vuelta al Ibex y con la mirada puesta en los gráficos, el selectivo cierra la sesión "sin grandes movimientos", con las bolsas europeas subiendo de media en torno al 0,5%. "Poco a poco y sin darnos cuenta ya les tenemos atacando las importantes resistencias que presenta en los máximos anuales, los que se alcanzaron a finales de abril/principios de mayo" señala José María Rodríguez, analista de Bolamanía.com.

"Y nosotros a verlas venir: en torno a un 4% de los niveles homólogos. ¿Por qué? Por los de siempre, por los bancos". Si bien es cierto que no hemos perforado soporte alguno, "lo que me preocupa es qué haremos o mejor dicho, cómo nos defenderemos cuando la renta variables europea y de Wall Street decida tomarse un merecido descanso, una pequeña pausa en el camino", explica el experto.

"Es cierto que como venimos comentando en los últimos días, tenemos una importante resistencia en los 9.335 puntos y por encima se confirmaría, en teoría, un 'cabeza y hombros' invertido que nos debería lanzar a por los máximos anuales (9.588). Pero o mucho cambian las cosas o me temo que habrá que dejarlo para mejor momento, ya que sin los bancos es como si nos faltara uno de los dos grandes motores del Ibex" detalla.

El otro motor lo conforman Inditex y las eléctricas. "Y el primero de ellos sigue lateral". Por lo tanto, "parece difícil, casi imposible, que recuperemos el terreno perdido con respecto a nuestros vecinos europeos". Y como muestra un botón: El Ibex sube un 8% en el año vs. 17% del Cac 40, Dax o incluso del FTSE MIB italiano. "Hasta Italia que tiene problemas macro importantes, duplica la rentabilidad de nuestro selectivo. Y todo por culpa de los bancos" concluye.

GUERRA COMERCIAL

La atención de los inversores sigue en la guerra comercial entre China y EEUU. Los medios estatales chinos han señalado este jueves que es poco probable que las próximas conversaciones comerciales entre los líderes de China y Estados Unidos resuelvan inmediatamente los principales desacuerdos entre ambas partes, pero podrían comenzar una nueva fase en las negociaciones.

El periódico 'Global Times', que ha manifestado que China tuvo una conversación telefónica a solicitud de Estados Unidos, ha indicado que Pekín había enviado una clara señal a Washington de que "China no puede ser intimidada".

Las bolsas asiáticas han celebrado las señales de que las negociaciones entre las dos primeras potencias mundiales entrarán en una nueva fase y han prolongado las ganancias del miércoles dibujando otra sesión de alzas. Los compuestos de Shenzhen y Shanghai suben un 2% de media, mientras el Nikkei lo hace un 0,61%.

BORIS JOHNSON Y BANCOS CENTRALES

En el mercado de las divisas, el dólar opera a la defensiva por las señales de la Fed de que habrá bajada de tipos y cede terreno contra sus rivales. El euro se cambia este jueves por encima de los 1,13 dólares y al alzarse un 0,7%. La libra también ha estirado su rebote desde mínimos de cinco meses y sube por encima de los 1,27 dólares, una ganancia de más de un 1,5%.

La moneda sigue pendiente de quién será el sucesor de la ex primera ministra, Theresa May. El ex ministro de Exteriores Boris Johnson ha anotado este miércoles su tercera victoria en el proceso interno para designar al nuevo cabeza de los conservadores. Todavía en Reino Unido y en una decisión ampliamente esperada, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (MPC) ha mantenido, en junio, los tipos de interés sin cambios en 0.75%.

El voto de los miembros del comité ha sido unánime. Asimismo, la entidad ha decidido mantener las compras de activos en 435.000 millones de libras (489.000 millones de euros) y ha votado en bloque a la hora de mantener en 10.000 millones de libras esterlinas (11.243 millones de euros) la emisión de reservas del banco central para financiar la compra de deuda corporativa.

En el comunicado que ha acompañado a la decisión de la entidad, el banco central ha anunciado que ha rebajado sus previsiones de crecimiento en el segundo trimestre hasta el 0%, desde el 0,2% previsto en mayo. Esto es debido a que "los riesgos a la baja para el crecimiento han aumentado desde el mes pasado, a medida que se intensifican las tensiones en el comercio mundial, y aumenta la percepción de la probabilidad de que el Brexit se resuelva sin acuerdo".

Todavía en el terreno de los bancos centrales, el de Noruega se revela como el único supervisor monetario 'hawkish' en un entorno de giro acomodaticio de los bancos centrales de todo el mundo. Como era ampliamente esperado, el regulador escandinavo ha elevado el precio del dinero en un cuarto de punto, hasta el 1,25% y ha dejado la puerta abierta a otro incremento de tipos este año.

Esta subida sucede al 0,25% que el Norges Bank elevó en marzo y se añade a otra anterior en agosto del año pasado, lo que significa que en 10 meses, el banco central ha elevado las tasas en un 0,75%. A su vez, esta madrugada el Banco de Japón también ha anunciado su decisión de política monetaria del sexto mes del año. Como estaba previsto no se ha movido y se ha unido a la Fed en su advertencia sobre los riesgos globales.

Por su parte, en el mercado de materias primas, el petróleo destaca por sus subidas tras la Fed y después de que Irán haya derribado un dron estadounidense espía en el estrecho de Ormuz. El barril de West Texas, referencia en EEUU, avanza un 3% y supera los 55 dólares. Por su parte, el de Brent, referencia en Europa, sube un 2,5% y bate los 63 dólares por barril.