El Banco de Inglaterra no se moverá durante el paripé de los 'tories'

No sólo no se espera ninguna novedad por parte del Banco de Inglaterra (BoE por sus siglas en inglés) en su reunión de junio, sino que el mercado tampoco prevé que anuncie cambios en los tipos antes de que se resuelva el Brexit el 31 de octubre. El banco central no interferirá mientras se desarrolla la carrera por el liderazgo del partido 'torie' y el nuevo primer ministro se enfrenta a Bruselas. Asimismo, la inflación y el giro 'dovish' de los bancos centrales aflojan la presión del mercado sobre su gobernador, Mark Carney.