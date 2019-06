El Ibex cierra la semana con una subida del 2,5% y por encima de los 9.200

Mediaset suspendida de cotización por la CNMV

Tras perder en mayo un 5,9%, el Ibex 35 ha cogido fuerzas y cierra la primera semana de junio al alza y con pleno de subidas. El selectivo ha sumado este viernes un 0,73%, hasta los 9.236 puntos en su quinta jornada consecutiva al alza tras vivir ayer una jornada de más a menos después de que Mario Draghi fuera más dovish, pero no tanto como el mercado esperaba. Los bancos, por su parte, no recibieron nada bien que la subida de tipos vuelva a retrasarse y tuvieron una sesión especialmente mala en la que perdieron más de 1.968 millones de euros. Hoy han vuelto al rojo pero con caídas más moderadas.

El Ibex ha acumulado una revalorización semanal del 2,57% y ha cerrado su mejor semana en dos meses, desde la primera de abril. Pese a las los importantes recortes de las entidades financieras en estas últimas dos sesiones. Los expertos de Bolsamanía reconocen que Mario Draghi ha echado 'un jarró de agua fría' sobre el sector bancario pero, al mismo tiempo, ven fortaleza en muchos otros títulos. "Telefónica, las utilities e Inditex, entre otros, están mostrándose fuertes", indican.

Wall Street cerró con subidas ayer y ha vuelto al verde este viernes por la relajación de las tensiones entre EEUU y México. Está previsto que este próximo lunes, 10 de junio, entren en vigor los aranceles sobre productos mexicanos, pero se especula con que ambos países podrían llegar antes a un acuerdo sobre al inmigración, razón que ha alegado Donald Trump para justificar su decisión de imponer tasas al país dirigido por Andrés Manuel López Obrador.

"La historia nos dice que sólo ha habido un número limitado de ocasiones en las que Trump no se ha aferrado a su palabra sobre una amenaza arancelaria. México está presionando para conseguir más tiempo, pero estamos menos convencidos que el mercado de que Trump se lo vaya a conceder", afirma Jasper Lawler, director de análisis de London Capital Group.

Reino Unido ha sido otro de los protagonistas este viernes, y más concretamente la que hoy pasa a ser primera ministra en funciones, Theresa May, que ha presentado su dimisión como líder del Partido Conservador al no haber sido capaz de sacar adelante su plan del Brexit. Ahora empieza oficialmente la carrera para sucederla y todo apunta a que Borish Johnson será el elegido, una opción que no gusta nada al mercado. Los analistas advierten de que la libra está condenada si Johnson es primer ministro.

Con todo, los inversores han seguido hoy pendientes de los bancos centrales, de Trump y sus tensiones comerciales y de Reino Unido, sin dejar de prestar atención a los distintos valores. Mediaset también ha sido protagonista porque la CNMV le ha suspendido de cotización cuando de disparaba un 8,68%. Bloomberg publica que Berlusconi estudia su posible unión con la matriz italiana mientras que ésta descarta una opa. Además, Telefónica ha estado también en el foco en el día de su junta de accionistas.

Al cierre de la sesión de la bolsa española, solo cinco valores lo han hecho a la baja en el Ibex 35, y cuatro, han sido bancos. Caixaban, a la cabeza se ha dejado un 1,6% junto a Sabadell que ha restado un 0,65%; BBVA y Santander han perdido un 0,43% y un 0,15% respectivamente.

Finalmente, en cuanto a la agenda de datos, hoy se ha publicado el informe de empleo de mayo en EEUU. La tasa de paro de se mantuvo en mayo en el 3,6%, mientras que los puestos de trabajo creados se situaron en 75.000, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo estadounidense. Es una cifra por debajo de los 185.000 empleos que se esperaban.

En Alemania, el Bundesbank ha recortado su previsión del PIB para 2019 del 1,6% al 0,6% por la crisis que atraviesa el sector industrial a raíz de la caída de la demanda externa. De hecho, la producción industrial de Alemania bajó un 1,9% en abril, su mayor caída desde 2015.

ANÁLISIS TÉCNICO

"Muy bueno el cierre de la vela semanal de nuestro índice" explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Y esto es así por varios motivos. El primero "que la recuperación se produce desde la zona de soporte de los 8.900 puntos, entre el 50% y el 61,8% de ajuste de toda la subida previa, por definición importante soporte".

La vela semanal "presenta un cuerpo real amplio y, además, vamos a cerrar el hueco bajista de los 9.192 puntos (hueco bajista de la sesión del 29 de mayo". Todo ello "aderezado con un S&P 500 claramente por encima de la resistencia de los 2.800 puntos que era el nivel 'charnela' entre el bien y en el mal".

De manera que las formaciones bajistas que teníamos a finales de la semana pasada "forman parte de la historia, han fallado" concluye.