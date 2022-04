Asimismo, Dorsey aplaudió la respuesta de un usuario que compartía un “viejo proverbio” de Silicon Valley que señalaba que “las buenas directivas no hacen buenas compañías, pero una mala directiva siempre destruirá una empresa”.

“Cuando me despidieron en 2008 y me nombraron presidente, la junta me quitó la mayoría de mis acciones. También devolví el 1% de la empresa al grupo de empleados en 2015. Así que acabé con muy poca parte de la compañía”, añadió el ex consejero delegado de Twitter en otra publicación.

When I was fired in 2008 and made chair, the board took most of my shares away from me. I also gave 1% of the company back to the employee pool in 2015. So, ended up with very little of company. https://t.co/ARyAn542k6