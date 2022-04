El mercado no se ha tomado en serio la OPA que lanzó el jueves el siempre polémico Elon Musk, consejero delegado de Tesla, sobre Twitter, a 54,20 dólares como acción. Como puede leerse en distintos comentarios y crónicas, no es habitual que una compañía reciba una oferta con una prima del 18% y acabe cerrando con caídas del 1,7%, tal y como ocurrió con los títulos de la red social ese día.

Los analistas de Stifel llegaron a rebajar su recomendación sobre las acciones de Twitter a 'venta' el jueves, alegando que la compañía se enfrenta a un "circo completo de Elon".

Y es que hay quien señala incluso que lo que está haciendo Elon Musk es una estrategia de distracción para que los resultados que Tesla va a publicar este mismo miércoles, y que estarán marcados por la evolución de la situación en China, pasen más o menos desapercibidos. Muchos creen que, dada la situación, el CEO de Tesla no comparecerá para presentar las cuentas. Sea como fuera, la fecha que ha elegido para anunciar la oferta es llamativa.

GUERRA ABIERTA

Mientras tanto, Twitter anunció el viernes una medida con la que pretende retrasar o evitar la compra por parte de Musk. Ésta, conocida en el mundo empresarial como 'píldora envenenada', tiene como objetivo complicar la compra de más del 15% de las acciones de Twitter por parte de Musk, que ya es propietario de un 9% de ellas.

De este modo, el plan está diseñado para "reducir la probabilidad de que cualquier entidad, persona o grupo se haga con el control de Twitter acumulando acciones en el mercado sin pagar a todos los accionistas una prima adecuada o sin dar al consejo de administración tiempo suficiente para tomar decisiones informadas", ha explicado la compañía en un comunicado.

Esta medida, que se considera legal y que caduca en un año, no significa que el consejo no pueda aceptar o contemplar una propuesta de adquisición, concreta el comunicado.

Elon Musk, por su parte, ha acusado a la directiva de Twitter de no responder a los intereses de los accionistas ya que "la junta directiva de Twitter no posee colectivamente casi ninguna acción" de la empresa, motivo por el cual "no es posible que sus intereses sean los mismos que los de la red social”.