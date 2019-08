¿Esperando a Powell? Cuidado, el mercado ya teme que la Fed decepcione

Algunos expertos señalan que su mensaje no puede ser tan claro como se espera

Todas las miradas se dirigen este viernes al simposio Jackson Hole, y más concretamente a la figura del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Los inversores esperan un mensaje claro del banquero central sobre futuras bajadas de tipos, pero los expertos ya advierten de que hay que tener cuidado, dado que no hay garantías de que vaya a ser tan contundente como se cree, y eso puede perjudicar a los mercados.

Lo dicen los analistas de CMC Markets. "Los operadores creen que la Fed dará una información actualizada y preparará el camino para un recorte de los tipos el mes que viene", pero Jerome Powell "podría hacer hincapié en la independencia del banco" frente a las constantes críticas del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha exigido una y otra vez al banco central que baje los tipos de interés, optando por "transmitir un mensaje neutral". Después de todo, recuerdan, "la tasa de desempleo es baja, la inflación es firme y las ventas al por menor son robustas, por lo que hay un fuerte argumento para que la Reserva Federal mantenga su postura actual en la reunión de septiembre".

Y es que la división en el seno del Comité de Mercados Abiertos (FOMC) sobre los tipos es muy grande. Las actas de la última reunión de la Fed, la del mes de julio, ya dejaron ver las distintas opiniones. Algunos creen que no es momento de seguir bajando los tipos, y que hay que esperar, mientras que otros sí que ven margen para la rebaja y optan por contentar a Trump y acometerla el mes que viene.

Este jueves, además, en el marco de Jackson Hole, los presidente de la Fed de Filadelfia (sin derecho a voto), Patrick Harker, y de la Fed de Kansas (con derecho a voto), Esther George, que es además la anfitriona del simposio, dijeron que no están a favor de más recortes. No los apoyarán porque en este momento hay una suerte de "equilibrio" y la situación puede calificarse de "neutral". Se unen así a las palabras del presidente de la Fed de Boston (con derecho a voto), Eric Rosengren, que hace unos días dijo que veía pocas razones para una política más acomodaticia. Unas declaraciones que han hecho que salten las alarmas sobre lo que se debe o no esperar de la comparecencia de Powell.

"Las actas y las declaraciones de las últimas semanas son indicativas: la Reserva Federal no tendrá prisa en declarar el inicio de un ciclo de relajación sostenido", comentan los analistas de Bank of New York Mellon, que creen que la posición de la Fed de julio de que la bajada acometida, la primera en una década, es un ajuste de mitad de ciclo "sigue siendo la línea oficial del banco central". "Creemos que Powell probablemente no entregará lo suficiente" para contentar a los mercados, aseveran desde esta firma.

Por su parte, desde Oanda creen que los inversores ya se han posicionado para la decepción, dado que la Fed es "claramente reacia y está muy dividida" sobre la bajada de los tipos. "Dado que Powell habla en nombre de todo el comité, es difícil imaginar que será tan 'dovish' como exigen y esperan los mercados", remarcan los expertos de esta casa, que creen que hay mucho optimismo no están convencidos de que el presidente de la Fed "vaya a cumplir" con las expectativas.