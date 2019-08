Jackson Hole: dos altos funcionarios de la Fed no están a favor de más recortes

Powell hablará este viernes en el inicio "formal" del encuentro

Dos altos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, y el presidente de la Fed de Kansas City, Esther George, han anunciado este jueves que no apoyarán más recortes de tipos de interés en declaraciones a los medios, en el encuentro de banqueros centrales en Jackson Hole.

El de Kansas la ha añadido que que estaría feliz de dejar las tasas como están. "Estamos en una especie de equilibrio en este momento y me alegraría dejar las tasas, mientras no vea alguna debilidad o algún fortalecimiento, algún tipo de riesgo al alza que me haga pensar que las tasas deberían estar en otro lugar", ha explicado en una entrevista con Bloomberg TV.

Esther George es miembro con derecho a voto en el comité de tipos de interés de la Fed y no respaldó el recorte de tasas de la Fed en julio. En una entrevista posterior, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, ha detallado que apoyaba "a regañadientes" el recorte de julio, pero ahora quiere mantener las tasas estables.

Por su parte, Harker no es un miembro con derecho a voto del comité de fijación de tipos de la Reserva Federal actualmente. “Estamos más o menos en un punto neutral. Es difícil saber exactamente dónde está el centro, pero creo deberíamos quedarnos aquí por un tiempo y ver cómo se desarrollan las cosas ”, ha subrayado Harker en CNBC.

Los inversores confían con una probabilidad del 98% de un recorte adicional de un cuarto de punto en la próxima reunión de la Fed del 17 al 18 de septiembre. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará este viernes en el inicio formal de la conferencia de Jackson Hole a las 10 a.m., hora estadounidense.