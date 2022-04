Los inversores van asimilando que la guerra en Ucrania no va a terminar pronto y, poco a poco, las cosas se van 'calmando' en la renta variable. Sin embargo, la volatilidad va a seguir siendo un elemento dominante en los índices. Al menos, así lo cree Bank of America (BofA), que explica que hay tres razones fundamentales por las que el índice VIX de volatilidad se mantendrá por encima de la media histórica -el nivel medio a largo plazo del VIX es de 19,5-20-, con "riesgos sesgados al alza".

1. En primer lugar, la inflación elevada y persistente está haciendo que la Reserva Federal (Fed) pase de ser un supresor de la volatilidad y una fuente de rendimientos a una fuente de volatilidad y un supresor de rendimientos. "Esto sesga nuestras perspectivas para la renta variable de forma negativa y, por lo tanto, nuestras perspectivas para la volatilidad de forma positiva", comentan estos analistas.

2. En segundo lugar, la volatilidad de los bonos sigue siendo la más estresada de entre las principales clases de activos. Esto es importante, ya que los mercados más cercanos a la fuente de tensión tienden a ser los que actúan de forma más correcta. Además, los datos desde la década de 1970 sugieren que cuando la volatilidad de los bonos es elevada en comparación con la de otras clases de activos (como ocurre actualmente), los riesgos tienden a ser más altos.

3. En tercer lugar, la falta de vendedores de convexidad está manteniendo la prima de riesgo incluida en el VIX persistentemente elevada (la 'nueva normalidad' post-Covid). "Nos sigue gustando emparejar las coberturas que protegen contra una lenta sangría a la baja en la renta variable con coberturas de fragilidad eficientes que, en cambio, se benefician de las perturbaciones bruscas y repentinas", comentan desde Bank of America.

APLICAR COBERTURAS CONTRA LA VOLATILIDAD

Tanto los analistas de Bank of America como otros, como por ejemplo Vincent Mortier, de Amundi, destacan que la volatilidad de la renta variable europea se ha despertado de nuevo ante el riesgo de una victoria de Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones en Francia el 24 de abril.

En este sentido, Mortier subraya la "prudencia" de Amundi respecto a la renta variable europea, favoreciendo los valores estadounidenses de alta calidad y el sector del value.

"Ahora no es el momento de añadir más riesgo a las carteras, sino de jugar a las rotaciones dentro de los mercados y de aplicar algunas coberturas a corto plazo contra la volatilidad", aconseja. "Los mercados parecen complacientes respecto a una victoria de Macron, aunque la probabilidad de una victoria no favorable al mercado por parte de Le Pen no es desdeñable, y deberían considerarse las coberturas", avisa.

Junta a las bolsas, Amundi también se muestra cauteloso con el euro por el mismo motivo.

La volatilidad viene favorecida, además, por un calendario muy cargado de catalizadores en las próximas semanas, que incluye acontecimientos relacionados con la guerra, la temporada de resultados en Europa y las reuniones de la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE). Todo ello añade tensión a unas bolsas que no logran estar tranquilas.