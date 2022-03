Puede consultar aquí el directo especial de 'Bolsamanía' sobre la guerra.

"Mariupol sigue bloqueada por el enemigo", ha dicho Zelenski en un discurso televisado a última hora del viernes. "Las tropas rusas no dejaron entrar nuestra ayuda en la ciudad y siguen torturando a nuestra gente, a nuestros residentes de Mariupol", ha afirmado.

Este sábado habrá un nuevo intento de entregar alimentos, agua y medicinas a la ciudad, que ha sido rodeada y bombardeada por las tropas rusas durante días. Aunque puede ser complicado, teniendo en cuenta que las fuerzas rusas no cesan sus ataques.

Y es que esta mañana han bombardeado una mezquita en la ciudad portuaria, donde más de 80 adultos y niños se habían refugiado, entre ellos varios ciudadanos turcos, según ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania.

No obstante, las autoridades ucranianas han logrado abrir este sábado el primer corredor humanitario para llevar alimentos y medicinas a la ciudad. "Corredor verde abierto. Una caravana humanitaria partió de Zaporiyia hacia Mariupol", ha anunciado el Ayuntamiento de la ciudad en su cuenta de Telegram.

"Más de 90 toneladas de alimentos y medicinas van a parar a la ciudad, que lleva 11 días bloqueada", han señalado las autoridades locales. Y han añadido: "El clero de la Iglesia ortodoxa tomó la iniciativa de acompañar personalmente la caravana humanitaria. ¡Todo para que 400.000 residentes de Mariupol reciban la ayuda crítica y tan esperada!".

En Mariupol permanecen bloqueadas miles de personas.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.



More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt