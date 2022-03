El presidente Joe Biden ha advertido que EEUU y sus aliados de la OTAN no lucharán contra Rusia en Ucrania porque "si respondemos, habría una Tercera Guerra Mundial". "Seguiremos unidos a nuestros aliados en Europa y enviaremos y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN", ha añadido.

El demócrata ha explicado que defenderá la OTAN hasta el final, pero no se arriesgará a desencadenar un conflicto mayor luchando contra Rusia en Ucrania, descartando además establecer una zona de exclusión aérea. Cabe recordar que hace unos días el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que si algún país llevaba a cabo esta medida, sería considerado por Moscú como una declaración de guerra.

"Mientras proporcionamos este apoyo a Ucrania, vamos a seguir manteniéndonos unidos a nuestros aliados en Europa y enviando un mensaje inequívoco: que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN", ha dicho Biden este viernes en Filadelfia, durante un discurso ante los demócratas. "Si se mueven una vez, garantizado, si respondemos es la Tercera Guerra Mundial, pero tenemos una obligación sagrada en el territorio de la OTAN", ha afirmado.

Y ha continuado remarcando que "no lucharemos en la Tercera Guerra Mundial en Ucrania". Asimismo, Biden ha rechazado los llamamientos para que EEUU considere la posibilidad de cerrar los cielos de Ucrania, y es que algunos comandantes militares estadounidenses han dicho que requeriría derribar aviones rusos en el espacio aéreo. "No se engañen. No importa lo que todos ustedes digan, eso se llama Tercera Guerra Mundial, ¿de acuerdo?", y Estados Unidos no lo propiciará, ha concluido.