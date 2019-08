Macron asegura que la salvaguarda irlandesa es indispensable

Advierte de que "todo depende de Johnson"

El Brexit británico es un tema que da mucho de qué hablar, y el divorcio duro está en boca de todos. Las reuniones que ha fijado el primer ministro británico, Boris Johnson, con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, mantiene viva la esperanza de que se puedan renegociar las condiciones del divorcio. Macron le ha advertido este jueves de que el futuro de Reino Unido "depende solo de él" y califica de "indispensable" la salvaguarda irlandesa.

Esta tarde se van a reunir a las 16 horas, hora local, Macron y Johnson para hablar del Brexit, pero el presidente francés ya ha adelantado su 'no' rotundo a cualquier renegociación de las condiciones de la salida de la UE por parte de Reino Unido. En cuanto al backstop, la salvaguarda irlandesa, dijo que "no es solo un mecanismo técnico sino que supone una garantía de estabilidad" en Irlanda y cree que es "indispensable".

Por otro lado, el francés pretende que toda la responsabilidad recaiga en los británicos y no verse salpicado. "Todo depende de Johnson", dejó bien claro Macron. Además, ya ha advertido de que, pese a que el bloque europeo no está a favor del Brexit duro, ya están preparados para esta alternativa.

Un tono más conciliador mostró este miércoles la canciller alemana en su reunión con el 'premier' británico, a quien animó a encontrar una solución alternativa en un plazo de 30 días. Sin embargo, su homólogo francés no se lo pondrá nada fácil y no quiere reabrir el acuerdo negociado durante dos años de la mano de Theresa May, y rechazado por el Parlamento británico.

A poco más de dos meses para conocer cómo será realmente la salida de Reino Unido de la UE, los nervios se dejan notar en el Parlamento, las empresas, los inversores de la City y la libra.