Banco Sabadell ha sido el último en sumarse a las rebajas del mercado hipotecario. La entidad ya comercializa préstamos para la compra de una vivienda con un tipo de interés por dejado de la media de sus competidores. Eso sí, para beneficiarse de esta oferta el cliente tendrá que cumplir con una serie de requisitos y calcular si de verdad le compensa.

Se trata de una hipoteca variable cuyo tipo de interés de partida es del 2,75% TIN el primer año y de euríbor más 1,99% los siguientes. Sin embargo, cumpliendo con las vinculaciones que exige el banco puede bajar el 1,75% fijo el primer año y de euríbor más 0,99% los siguientes. Para conseguir este tipo de interés, se bonifica con una rebaja de 0,40 puntos porcentuales el domiciliar nómina, pensión o cotizaciones si somos autónomos y el contratar seguro de vida, mientras que se restan 0,10 puntos por contratar el seguro de hogar y por contratar un seguro de protección de pago.

Sabadell presta hasta el 80% del precio total de la vivienda o hasta el 70% si se trata de una segunda residencia. El plazo es de hasta 30 años, siempre que no se superen los 75 años de edad a la fecha de finalización de la hipoteca. En cuanto a las comisiones, no cobra la de apertura, que será del 1%, con un mínimo de 750 euros, para el cliente que no cumpla las condiciones de bonificación. El coste de la amortización anticipada es del 0,25% los primeros tres años y del 0% posteriormente.

¿Es realmente atractiva? Pues aunque tiene un interés mínimo que está ligeramente por debajo de la media del mercado, para conseguirlo hay que contratar tres seguros, "lo que encarece mucho su precio", resaltan desde el comparador financiero HelpMyCash, que señalan a otros bancos como EVO Banco ING u Openbank, que ofrecen un interés más bajo a cambio de contratar menos productos adicionales.

En el caso de Openbank, su Hipoteca Open Variable cuenta con un interés desde el 1,95% el primer año y euríbor más 0,95% los siguientes, mientras que su Hipoteca Open Mixta va desde el 1,05% los primeros 10 años y euríbor más 0,49% los siguientes. En ambas el interés está rebajado en 0,40 puntos por domiciliar un ingreso mínimo de 900 euros y contratar el seguro de hogar de la entidad. Este banco financia hasta el 80% de la compra de la vivienda, el 70% si se trata de una segunda residencia, da un plazo de hasta 30 años para devolver el dinero, 25 años si es segunda residencia, y no cobra comisión de apertura.

En ING, la Hipoteca Naranja Variable tiene un tipo de interés de euríbor más 0,89%, con una cuota el primer año del 1,99%, mientras que en la Hipoteca Naranja Mixtaes de euríbor más 0,89%, con un tramo fijo los 10 primeros años del 1,25%. Concede hipotecas por hasta el 80% del valor de tasación, con un importe mínimo de 50.000 euros, con un plazo de hasta 40 años en las modalidades a tipo variable y mixto y 25 años a interés fijo. En cuanto a las comisiones, no cobra ningún tipo de coste en el préstamo a tipo variable y mixto. Sí que tiene un coste del 2% por amortización anticipada, siendo del 1,5% a partir del undécimo año, en el caso del interés fijo. Sobre los gastos de constitución, el banco se encarga de hacer frente a todos ellos. Además, exige domiciliar la nómina superior a 600 euros y contratar el seguro de hogar y vida.

Tanto Kutxabank como MyInvestor y Coinc ofrecen hipotecas por euríbor más 0,89%. No obstante, mientras que el primero oferta un 1,45% inicial, los otros dos proponen un interés del 1,89%. KutxaBank financia hasta 25 años y exige unos ingresos mínimos de 3.000 euros como mínimo y un seguro de hogar y plan de pensiones. Las hipotecas de MyInvestor y Coinc se pueden contratar sin requisitos adicionales y con un plazo de hasta 30 años. Por su parte, TargoBank comercializa hipotecas con un interés del euríbor más 0,86%, financia hasta 25 años y exige contratar un seguro de hogar y vida y tener unos ingresos de al menos 2.000 euros mensuales.

En Abanca, durante el primer año, el interés fijo es del 0,99%, un diferencial que se mantiene a partir del segundo año. Para conseguir ese tipo de interés es necesario domiciliar un ingreso único de como mínimo 2.500 euros al mes, contratar los seguros de hogar y de vida de la entidad y hacer 24 compras al año con su tarjeta de crédito o gastar 2.500 euros anuales. Si no se cumplen las condiciones anteriores, el interés inicial aumentará en un punto porcentual.

Liberbank concede hipotecas con un tipo fijo del 0,85% TAE. De igual manera exige algo a cambio. En este caso es domiciliar una nómina, contratar una tarjeta de crédito, un seguro de hogar y realizar una aportación mínima. Mejoran de esta manera a BBVA, que hasta no hace mucho tenía una de las hipotecas fijas más competitivas del mercado, con un interés del 1%, a un plazo máximo de 15 años, a cambio de contratar hasta cuatro productos vinculados.