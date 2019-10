OPINIÓN | La educación financiera no debe ser una cuestión partidista

Podemos se opone a la asignatura y el PSOE prefiere dejarla en el limbo

La educación financiera (normalmente llamada economía doméstica) es una asignatura habitual en los sistemas educativos de muchos países de nuestro entorno. Pero en España seguimos sin darnos por aludidos. La culpa la tiene una cuestión política mal entendida: Podemos cree que esa asignatura servirá para "aleccionar en el capitalismo" y la rechaza. Y como es el socio preferente del PSOE, Sanchez prefiere evitar un enfrentamiento y no hace nada.

Tampoco se le puede echar toda la culpa a Pedro Sánchez: Mariano Rajoy tampoco promovió esta asignatura (quizá porque estaba más ocupado en evitar el colapso de las finanzas de España). En todo caso, eso ya no tiene remedio y lo que importa ahora es introducir de una vez la economía doméstica en los planes de estudio. El PP de Pablo Casado ha rectificado e incluso se ha pasado de frenada prometiendo su instauración desde los cinco años de edad.

Pero vayamos al problema de fondo. ¿Es necesaria la educación financiera? Parece obvio que sí, en un país en que se han cometido tantos abusos aprovechando precisamente la falta de cultura de la población: preferentes y subordinada, salida a bolsa de Bankia y ampliaciones del Popular, cláusulas suelo, swaps de tipos de interés, IRPH, hipotecas multidivisa, gastos hipotecarios, etc.

Muchos de estos problemas, que en ocasiones han provocado situaciones realmente dramáticas, se habrían evitado si los ciudadanos contaran con una base suficiente para entender estos productos, su funcionamiento y sus riesgos. Y así, para empezar, desconfiarían del comercial de su sucursal bancaria o de la publicidad engañosa, lo cual no sería un mal comienzo. Porque todo sigue igual, como demuestra el éxito de los fondos garantizados o de las hipotecas a tipo fijo.

¿APOLOGÍA DEL CAPITALISMO?

¿Impartir educación financiera es adoctrinar en el capitalismo? Seamos serios. Vivimos en un sistema de economía de libre mercado, al igual que casi todos los países el mundo con las consabidas excepciones (Venezuela, Cuba, China, Corea del Norte y un corto etcétera). No va a haber "más capitalismo" por enseñar a los niños y a los jóvenes a manejar conceptos que van a serles imprescindibles en su vida. A sensu contrario, no se va a instaurar un sistema comunista en España (algo cuyo apoyo es residual entre la población) por no dar esta asignatura.

Pasa lo mismo que con los planes de pensiones "privados". Como "favorecen a los bancos" y son para "ricos", deben prohibirse porque así nadie tendrá más ingresos que la pensión pública -que cada vez será más pequeña-. Igualar por abajo en vez de dejar que la gente ahorre, invierta y cree un patrimonio para su vejez.

Mientras no llegue la revolución, no dar economía financiera en los colegios y los institutos no evita ningún adoctrinamiento, sino que deja sin armas a las futuras generaciones para manejarse en el mundo en que vivimos (que es el que es, nos guste más o menos). Y eso, aparte de ser injusto con ellas porque les impide ser ciudadanos libres, nos condena a repetir los mismos errores y abusos. Deberíamos tomárnoslo en serio de una vez.