Desde el año 2019, la banca ha comenzado a incrementar las comisiones en sus productos más populares y a imponer requisitos más rigurosos para evitar cargos adicionales. Estas son las entidades bancarias que van a comenzar introducir estos costes a partir de septiembre, según HelpMyCash.

En primer lugar, los clientes del Banco Sabadell que no cumplan con sus requisitos de vinculación van a tener que abonar una comisión de hasta 60 euros el día 24 de septiembre, salvo que sean titulares de la Cuenta Online Sabadell, ya que esta cuenta siempre es gratis.

Si se tiene contratada una Cuenta Nómina Va Contigo en BBVA, este 15 de septiembre se cobrará una comisión de 40 euros si no cumplen todos sus requisitos. Esta cuota, que el banco cobra cada tres meses, no aplica a la Cuenta Online sin Comisiones, que no tiene gastos, recogen los expertos de HelpMyCash.

Lo mismo ocurre con los titulares de la Cuenta Santander, que van a tener que pagar hasta 20 euros este mes y los siguientes a no ser que, por ejemplo, se domicilie una nómina de 600 euros o una pensión de 300 y pagar al menos tres recibos domiciliados o usar al menos seis veces una tarjeta cada trimestre.

En menor medida, los clientes de ING deberán pagar tres euros por la Cuenta Nómina si no se cumplen sus requisitos. Existe la posibilidad de abrir una Cuenta NoCuenta, que aunque tiene menos ventajas, es gratis y no tiene ningún tipo de requisitos.

En la actualidad, "el mantenimiento de una cuenta corriente puede alcanzar los 240 euros al año. Una cifra a la que habría que sumar otros tantos euros por la emisión y la renovación de las tarjetas", destacan los expertos de la entidad en un comunicado.

Para evitar estos gastos bancarios, desde HelpMyCash recomiendan que "cuando lo único que te amarra a un banco es una cuenta, y además una que te cuesta dinero, lo mejor es cambiar". Además, es "sencillo", ya que solo implicará abrir "una cuenta online en un nuevo banco y luego se cambia la domiciliación de la nómina y de los recibos, se transfiere el saldo y, por último, se cierra la cuenta que ya no se vaya a usar”.