Santander lleva todo el mes de agosto digiriendo las subidas de finales del mes de junio.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA

Este movimiento lateral se está produciendo justo por debajo de los máximos anuales que dibujara en los 3,8025 euros. Todo parece indicarnos que podría ser una figura de continuación de tendencia, por lo que estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 3,8025 euros. La superación de estos niveles despejaría el camino para que pueda extender las subidas hasta el nivel de los 4 o incluso hasta el nivel de los 4,50 euros. El soporte a vigilar se encuentra en los mínimos de la actual banda lateral de consolidación (3,4610 euros). No apreciaremos una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

BBVA es un valor que ofrece unas muy buenas perspectivas técnicas desde hace meses. Hace un par de sesiones pudimos ver cómo conseguía superar los máximos anuales, y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas. El banco no ofrece ninguna resistencia hasta los máximos anuales de 2007 dibujados en los 8,28 euros, precios que podría terminar alcanzado en las próximas jornadas. La toma de posiciones por estos precios no parece una mala idea. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 6,69 euros, mínimos de la última corrección.

CaixaBank se ha frenado en las inmediaciones de los máximos históricos que presenta en los 3,927 euros. No obstante, sus perspectivas técnicas son muy buenas y todo parece mostrarnos que podría terminar por superar estos precios. Esto dejaría a la compañía del Ibex 35 en subida libre sin resistencia alguna en su camino. El objetivo de subida lo podríamos situar en los 4,20 euros, precios que podría alcanzar en cuanto logre definirse al alza. El soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 3,584 euros. En estos precios se encuentra la media de 200 sesiones. Mientras se mantenga cotizando por encima de estos niveles se mantendrá vivo el sesgo alcista del banco.