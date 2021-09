Último aviso a los clientes de Bankia: con motivo de la integración plena en CaixaBank sus productos van a sufrir variaciones que afectan directamente al bolsillo. Hasta 276 euros en comisiones van a tener que pagar aquellos que no cumplan las condiciones de sus cuentas y que decidan seguir usando su tarjeta de débito, que dejará de ser gratuita. Los que no estén conformes tendrán que comunicárselo al banco antes del 12 de noviembre, fecha en la que entrarán en vigor los cambios.

"Estamos trabajando en unificar los sistemas operativos de las dos entidades. Como consecuencia de ello, determinados productos se verán modificados en las condiciones contractuales y/u operativas". Ese es el mensaje que los clientes de Bankia están recibiendo. A partir de ahora, el programa 'Por Ser Tú' será sustituido por el plan 'Día a Día', lo que implica que el cliente tendrá que cumplir con una serie de condiciones para librarse de pagar unas comisiones de hasta 240 euros al año.

¿A quién afecta concretamente? El cambio implica principalmente a aquellos que tenían contratada una 'Cuenta ON', el producto online y sin comisiones. Hasta el momento, estos clientes no pagaban nada por el mantenimiento de su cuenta siempre que tuvieran activo el perfil digital. Si no se cumplía con lo exigido, el coste era de 5 euros al mes y 28 euros al año por la tarjeta de débito. Ahora la cosa se complica, puesto que para ahorrarse las comisiones CaixaBank exige domiciliar unos ingresos de más de 600 euros, o pensión de 300 euros, o disponer de productos en la entidad por un importe superior a los 20.000 euros, además de realizar tres pagos con tarjeta o tener tres o más recibos domiciliados al trimestre.

En el caso de cumplir con todos los requisitos, no se pagaría comisión, mientras que sería de 15 euros al trimestre para los que solo cumplan con uno de ellos y de 60 euros al trimestre para el que no cumpla con ninguno. Es cierto que las modificaciones son menos exigentes para los clientes que ya cumplían con las condiciones anteriormente, puesto que había que domiciliar una nómina de 700 euros, una prestación por desempleo de 400 euros o una pensión de 250 euros y realizar dos compras al mes con una tarjeta de crédito, contratar seguros o tener al menos 30.000 euros en fondos, planes o seguros de ahorro.

Pero hay más cambios. Desde la fecha prevista, CaixaBank cobrará 2 euros por cada operación que los clientes realicen en una oficina si la pueden efectuar por los canales digitales. Además, se cumplan o no se cumplan los requisitos del programa 'Día a Día', la tarjeta de débito tendrá un coste de 36 euros anuales a partir de 2022, que habrá que dar de baja si no se quiere afrontar ese gasto. CaixaBank da la posibilidad de sustituirla por su tarjeta de crédito 'MyCard'. Se trata de un tipo de tarjeta configurable que combina los servicios de fraccionamiento de pago y financiación de compras con la experiencia de usuario de la tarjeta de débito, por lo que habrá que tener cuidado puesto que puede convertirse en una revolving.