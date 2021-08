Los clientes que no cumplan con los requisitos exigidos por su entidad para librarse de las comisiones tienen que andarse con ojo, ya que septiembre es un mes clave para su cobro. Cada banco pasa el extracto con una periodicidad diferente, pero son seis los que lo hacen este mes. Los usuarios afectados tendrán que hacer frente al pago de hasta 40 euros.

Santander es uno de los que cobra comisiones cada mes, concretamente, de hasta 20 euros a los clientes que no cumplan ninguna condición. Los que están algo vinculados pero no cumplen estrictamente lo que se exige en el programa Santander One, pagan cada mes 10 euros en comisiones. Hay que recordar que la entidad rebajó recientemente los requisitos para no pagar.

BBVA aplica el 15 de septiembre su comisión trimestral de 40 euros a los clientes que no asuman las condiciones del programa Adiós Comisiones. Los clientes de la Cuenta Va Contigo también podrían pagarlos si no cumplen las condiciones particulares de la cuenta. El banco cobra anualmente a este tipo de clientes un total de 160 euros anuales, aunque revisa mensualmente el cumplimiento de requisitos en la cuenta. Banco Sabadell y Unicaja cobran en septiembre la comisión trimestral de 30 euros a los clientes no vinculados. Ambos cobran las comisiones por el mantenimiento de las cuentas los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Por otro lado está Bankia. Tras su fusión con CaixaBank, los clientes que no estén vinculados ni cumplan los requisitos del programa Por Ser Tú pagan 14 euros todos los meses. Los que sí tienen ingresos domiciliados pero no cumplen ningún otro requisito más pagan cada mes 6 euros en concepto de comisiones. A partir de noviembre podrían cambiar las condiciones de este programa para ser sustituidas por las de Día a Día de CaixaBank, como recuerdan desde el comparador financiero HelpMyCash, que apuntan que "son bastante similares, por lo que el cliente no notará grandes cambios".

Mientras tanto, en ING, aunque sus clientes no pagan comisiones por mantenimiento de la Cuenta Nómina, sí que lo hacen por tener un saldo superior a 30.000 euros en la Cuenta Naranja y no cumplir los requisitos de la cuenta nómina: 10 euros mensuales. Además, no tienen la rentabilidad del 0,01%.

Según datos del Banco de España, en 2020 recibieron un total de 2.134 quejas relacionadas con el cobro de comisiones, lo que se traduce en un incremento del 91% de estas reclamaciones con respecto al año anterior. Más de la mitad de las quejas estaban relacionadas con los gastos de mantenimiento. El organismo aclara que cada entidad bancaria cuenta con la libertad de decidir el importe o precio que considera oportuno por prestar sus servicios, a excepción de las operaciones con gastos máximos establecidos por la normativa actual. ¿Cuáles son?

El banco sí puede aplicar comisiones por el mantenimiento de la cuenta incluso si se utiliza únicamente para pagar las cuotas de un préstamo hipotecario. Sin embargo, como explican desde el comparador, esta comisión está limitada por dos aspectos: la fecha de contratación y la información consignada en los documentos precontractuales. En efecto, que se pueda cobrar o no depende de la fecha en la que se formalizó el préstamo. Si la hipoteca se contrató antes del 29 de abril de 2012, la entidad no puede cobrar comisiones, siempre y cuando la cuenta se utilice para pagar mensualidades. En caso de que la contratación haya sido posterior, este importe estará limitado a la información consignada en los documentos precontractuales.

En cuanto a las transferencias, la normativa europea regula las de hasta 50.000 euros en la zona SEPA y establece un principio de igualdad. Esto significa que la comisión que se aplica a una transferencia cuyo destino es cualquier país de la zona única de pagos en euros no debería ser superior a la que se cobraría por otra que se ordene dentro del territorio nacional.

Tener números rojos en el saldo de la cuenta no suele salir barato. De hecho, uno de los principales culpables de que el descubierto sea tan caro es la comisión por reclamación de posiciones deudoras, ya que en muchos casos suele ser mayor que el valor del descubierto. Se trata de una comisión que solo se podrá cobrar una vez por una misma deuda, incluso si el impago se prolonga en el tiempo.

Uno de los errores más comunes es olvidarse de realizar la cancelación de una determinada cuenta. Aunque muchos usuarios consideran que dejar la cuenta a cero y deshacerse de la tarjeta es suficiente, la verdad es que esto puede traer problemas en un futuro. Dejar de realizar operaciones en dicha cuenta no exime de la obligación de pagar comisiones. La entidad, en el supuesto de que la cuenta no esté cancelada, puede legítimamente percibir comisiones de mantenimiento, dentro de los límites del contenido del contrato formalizado. A pesar de esto, el Banco de España señala que cobrar comisiones o intereses por un descubierto originado por las comisiones de la entidad es contrario a las buenas prácticas bancarias.