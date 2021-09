Así, mientras la decisión sobre los tipos se ha adoptado de forma unánime, en una votación 9-0, solo una mayoría de 7-2 ha apoyado mantener el volumen de estímulos. Nada menos que el el vicegobernador de 'La Vieja Dama de la calle Threadneedle', Dave Ramsden, ha respaldado a Saunders en un intento de reducir la cantidad de bonos del gobierno del Reino Unido que el Banco compra, de 875.000 millones de libras a 840.000 millones de libras.

The Monetary Policy Committee voted unanimously to keep interest rates at 0.1% and by a majority of 7-2 to maintain the amount of quantitative easing at £895bn. https://t.co/vBNgvGdPT8 #BankRate pic.twitter.com/XZ3ksTbHST