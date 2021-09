El Índice de Precios al Consumo (IPC) en Reino Unido ha repuntado hasta el 3,2% en agosto en tasa interanual desde el 2% interanual de julio, tras registrar la mayor subida mensual de la serie histórica, que comenzó en 1997. Los analistas esperaban un repunte menor, hasta el 2,9% interanual.

Según ha confirmado la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS), la subida mensual del IPC general ha sido del 0,7%, por encima del 0,5% pronosticado por el consenso. No obstante, el organismo ha precisado que esta gran subida mensual "es probable que sea una subida temporal".

En este sentido, la ONS ha explicado que "la mayor contribución al alza es un efecto de base, debido, en parte, a los descuentos en los precios de los restaurantes y cafés en agosto de 2020, como resultado del programa 'Eat Out to Help Out' del Gobierno y, en menor medida, a las reducciones del IVA en el mismo sector".

Los restaurantes y hoteles, el ocio y la cultura, y la alimentación y las bebidas no alcohólicas realizaron las mayores contribuciones al alza al cambio en la tasa de inflación a 12 meses entre julio y agosto de 2021.