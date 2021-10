Facebook perdió dinero en más de un sentido este lunes, cuando el gigante de las redes sociales se vio afectado por una interrupción de su servicio sin precedentes que duro aproximadamente seis horas. El apagón le ha costado a la empresa unos 164.000 dólares por minuto en ingresos, mientras que la caída de las acciones ha eliminado más de 40.000 millones de dólares en capitalización bursátil y le ha costado a Mark Zuckerberg unos 6.000 millones de dólares de su patrimonio personal.

Las acciones de Facebook ya caían el lunes por la mañana tras una entrevista emitida por '60 Minutes' a última hora del domingo con la ex gerente de producto de Facebook, Frances Haugen. Haugen alegó que Facebook pone los beneficios de la empresa por encima de la seguridad en lo que respecta a la incitación al odio y la desinformación generalizada, y que está engañando a los inversores sobre cómo está gestionando los problemas.

Entonces, alrededor de las 11:40 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, Facebook dejó de funcionar y los usuarios perdieron el acceso a todas las páginas web, así como a Instagram y WhatsApp, y a sus herramientas de comunicación interna. Más de seis horas después, alrededor de las 6 de la tarde hora del Este, las redes sociales comenzaron a volver a funcionar.

Aunque la interrupción parece haber terminado, las ramificaciones no lo han hecho, como recoge 'MarketWatch'. Así, detalla las primeras cifras sobre el parón de Facebook y lo que podría costar a la compañía:

- Downdetector, que rastrea las interrupciones de los sitios web, ha declarado que la interrupción no tiene precedentes. En una entrada del blog, el director de tecnología de la empresa matriz Ookla ha dicho que había rastreado más de 14 millones de informes de problemas derivados de la interrupción hasta las 6:30 p.m. horas.

- Teniendo en cuenta los ingresos de Facebook en 2020, que ascendieron a 85.970 millones de dólares, la interrupción del lunes le ha costado a la empresa una media de 163.565 dólares de ingresos por minuto, unos 60 millones de dólares si se tienen en cuenta las más de seis horas de inactividad.

- Esa pérdida de ingresos es una minucia comparada con la pérdida de capitalización bursátil de la empresa de este lunes. Las acciones de Facebook cayeron un 4,9%, lo que se traduce en una pérdida de capitalización bursátil de 47.300 millones de dólares.

- El fundador y consejero delegado, Mark Zuckerberg, que posee una participación del 14% en la empresa, perdió cerca de 6.000 millones de dólares sólo este lunes, lo que le ha hecho caer de ser la quinta persona más rica de Forbes a la sexta, justo por debajo del fundador de Oracle, Larry Ellison.

- El club del billón de dólares podría revocar la membresía de Facebook tras el descenso del lunes. La empresa, que inicialmente entró en el club del billón de dólares junto con Apple Inc. AAPL, -2,46%, Microsoft Corp. MSFT, -2,07%, Amazon.com Inc. AMZN, -2,85%, y Alphabet Inc. GOOGL, -2,11% GOOG, -1,98%, tras ganar una decisión judicial contra la Comisión Federal de Comercio en junio, está ahora más de 80.000 millones de dólares por debajo del umbral. Facebook se sumergió por debajo de una valoración de 1 billón de dólares el 22 de septiembre, y tras la caída del lunes, su valoración se sitúa en 919.790 millones de dólares.