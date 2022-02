Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta (matriz de Facebook), ha anunciado en la red social que actualiza los valores que guían el trabajo en su compañía dado que ahora son una empresa con una comunidad global y alcanzan un gran impacto. Los anteriores fueron formulados en 2007, por lo que a ojos el directivo era necesario adaptarlos. Pese a ello, estos movimientos no pueden suavizar las caídas de sus acciones.

Sus títulos se han dejado un tercio de su valor en bolsa desde la publicación de sus resultados para el último trimestre de 2021, dado que decepcionaron enormemente al mercado. De hecho, su capitalización bursátil es actualmente de casi 585.000 millones de dólares. Este miércoles, sin ir más lejos, se deja un 3%.

En medio de esta situación Zuckerberg ha anunciado una actualización de los compromisos y valores de la compañía, dado que es el "momento adecuado". "Siempre he creído que para que los valores sean útiles, necesitan ser ideas con las que las buenas empresas puedan razonablemente estar en desacuerdo o enfatizar de manera diferente. Trabajando en Meta, nos comprometemos a aplicar estos valores a nuestro trabajo día a día", ha afirmado en un post publicado en su red social.

Por un lado, destaca 'Moove Fast', que les ayuda a construir y aprender más rápido que nadie, lo que significa actuar con urgencia y no esperar hasta la próxima semana para hacer algo. Sin ir más lejos, se trata de trabajar continuamente para aumentar la velocidad de las iniciativas.

Otro de los valores es centrarse en el impacto a largo plazo, lo que anima a ampliar el calendario para el impacto que tienen, en lugar de optimizar los triunfos en el corto plazo. "Construir cosas increíbles nos empuja a enviar cosas que no solo son buenas, sino también impresionantes. Ya hemos construido productos que son útil para miles de millones de personas, pero en nuestro próximo capítulo nos centraremos más en inspirar a la gente también", afirma.

'Live in the Future' guía a la compañía a construir el futuro del trabajo distribuido que quieren, donde la oportunidad no esté limitada por la geografía. También invita a sus trabajadores a ser directo y respetar a los colegas, siendo sinceros y dispuestos a tener conversaciones duras entre ellos.

Por último, se encomienda a ser buenos administradores de la compañía, con sentido de la responsabilidad y tratando de cuidar al otro.

"Al final del día, los valores no son lo que escribes en un sitio web sino lo que nos hacemos responsables cada día", concluye.