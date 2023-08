"Redujimos el umbral de elegibilidad para el reparto de ingresos por anuncios de 15 millones a 5 millones de impresiones en los últimos tres meses. También hemos reducido el umbral de pago mínimo de 50 a 10 dólares", publicaba la cuenta oficial de X.

A lo que Musk respondía: "Básicamente, esto significa que X Premium (Twitter Blue) es gratuito para las cuentas que generan más de 5 millones de visitas. Tenga en cuenta que solo cuentan las vistas de identificadores verificados, ya que los estafadores utilizarán bots para enviar spam a las vistas hasta el infinito".

Hace unos días, el equipo de soporte de X daba a conocer que la cantidad de personas que se registran para el reparto de ingresos por anuncios había superado sus expectativas. "Necesitamos un poco más de tiempo para revisar todo para el próximo pago e intentar que todas las cuentas elegibles sean pagadas lo antes posible", añadían.

This essentially means that X Premium (fka Twitter Blue) is free for accounts that generate above 5M views.



Note, only views from verified handles count, as scammers will otherwise use bots to spam views to infinity. https://t.co/87MqqyUu2E