UBS ha publicado este jueves un informe en el que analiza el cambio de rumbo anunciado por Telefónica. El banco suizo se ha mostrado crítico con el hecho de que el presidente de la 'teleco', José María Álvarez-Pallete, no hablase en ningún momento del dividendo, que la entidad cree que hay que recortar. El plan es "un paso en la dirección correcta", pero hay aún muchos peros sobre la mesa.

Y es que, según los analistas de UBS, hay flecos por resolver en Telefónica, como es el asunto de la retribución al accionista. La política de dividendos "aún no se ha abordado", remarca el banco suizo. "Telefónica ha aprobado la organización de su estrategia, reorientando su asignación de capital con el objetivo de priorizar cuatro mercados principales, promover negocios de alto crecimiento y aprovechar el valor de su infraestructura. Sin embargo, en esta etapa, la visibilidad continúa siendo limitada en cuanto a la ejecución (del plan) y los posibles riesgos", explican estos expertos.

UBS añade, además, con contundencia que "lo que es más importante" es que Telefónica "no consideró un recorte de dividendo que continuamos viendo como un paso clave para acelerar el desapalancamiento y permitirle maximizar sus opciones estratégicas".

Los expertos de UBS mantienen su consejo de 'neutral' sobre los títulos de la 'teleco' y su precio objetivo de 6,4 euros. Hay que recordar que la entidad recortó drásticamente sus pronósticos respecto a Telefónica el pasado mes de agosto, ya que hasta ese momento recomendaba 'comprar' y veía un precio objetivo de los títulos de 9,1 euros.

Su decisión de no cambiar la calificación se debe, como dicen, a que no tienen suficientes elementos para valorar si hay que modificar o no las proyecciones sobre Telefónica. Ni siquiera la previsión de 2.000 millones de ingresos adicionales para 2022 permite hacerlo. "Lo mismo es válido para las implicaciones de valor y el apalancamiento de las transacciones potenciales que involucran a los infra activos", dice UBS, que insiste en que "un recorte del dividendo a una rentabilidad del 1% (remuneración de 0,065€/acción frente a los 0,4€/acción actuales) permitiría una reducción adicional de 0.8x ND/EBITDA en 5 años".

"Además de una flexibilidad operativa y estratégica más limitada, el alto nivel de apalancamiento exacerba la exposición de las empresas a los vientos en contra de las divisas en Latinoamérica y al riesgo a la baja de los beneficios. La perspectiva desafiante que caracteriza al sector de telecomunicaciones europeo en su conjunto, y a Telefónica en particular requeriría, en nuestra opinión, una reevaluación más sustancial de la estrategia de asignación de capital de la empresa, con una mayor prioridad del desapalancamiento frente a la remuneración al accionista y una redefinición más significativa de la cartera de activos de la empresa", afirma UBS

Los analistas del banco suizo calculan que la cobertura de dividendos de la 'teleco' será de aproximadamente 1,3 veces a partir de 2020, un nivel que podría decirse que es "muy bajo, teniendo en cuenta el alto nivel de endeudamiento y la alta exposición de la empresa a las volátiles monedas latinas".