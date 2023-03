El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha participado en el Encuentro del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (Finresp) junto a la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. En dicho evento, ha recalcado que "la banca favorece el desarrollo económico y el bienestar social".

Además, Torres Vila ha añadido que la banca "canaliza financiación a la economía real, fomenta la creación de empleo y afronta grandes retos como la digitalización y la sostenibilidad", tras lo que ha puesto en valor su "rol neurálgico", como señala BBVA en un comunicado.

Por otra parte, también ha valorado su "papel fundamental como intermediarios al financiar a la sociedad en su camino hacia la descarbonización". Por otra parte, también ha hablado del Mecanismo Único de Supervisión del BCE y al ejercicio de los test de estrés climáticos y la revisión temática de clima. Para el presidente de la entidad bancaria, estas pruebas son “un ejercicio muy positivo” que ha permitido a los bancos "priorizar, acelerar ciertos procesos y poner mucho más foco en la generación de datos y el desarrollo de modelos".

También ha afirmado, junto a Margarita Delgado, que una de las "piezas clave para avanzar hacia una economía de cero emisiones es que las empresas cuenten con planes de transición robustos y creíbles". Es por esto que ha valorado el trabajo realizado por Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), que publicas guías para crear planes de transición para las empresas "y para las propias entidades financieras". En este punto, Torres Vila ha anunciado que BBVA publicará próximamente su informe Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), en el que se incluirán las recomendaciones del GFANZ.

Por último, el presidente del BBVA ha pedido "datos confiables sobre sostenibilidad, mayor armonización en las definiciones y unificación de metodologías para la cuantificación de los riesgos", ya que, como ha recalcado "las normas de información sobre sostenibilidad son un pilar fundamental para garantizar una regulación adecuada de las finanzas sostenibles y evitar las prácticas de ‘greenwashing' de las empresas".