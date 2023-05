TikTok argumenta que la prohibición, que entraría en vigor el 1 de enero, viola los derechos de la Primera Enmienda de la empresa y de los usuarios.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Montana, también sostiene que la prohibición está regulada por la legislación federal porque se inmiscuye en asuntos de interés exclusivamente federal y viola la Cláusula de Comercio de la Constitución de EEUU, que limita la autoridad de los Estados para promulgar leyes que obstaculicen indebidamente el comercio interestatal y exterior.

En un tuit, la compañía escribió que "estamos desafiando la prohibición inconstitucional de TikTok en Montana para proteger nuestro negocio y a los cientos de miles de usuarios de TikTok en Montana. Creemos que nuestro recurso legal prevalecerá sobre la base de un conjunto de precedentes y hechos extremadamente sólidos".

We are challenging Montana’s unconstitutional TikTok ban to protect our business and the hundreds of thousands of TikTok users in Montana. We believe our legal challenge will prevail based on an exceedingly strong set of precedents and facts.