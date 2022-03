Según informa 'CNBC', la compañía ha subido los precios de todos sus modelos en EEUU. En China, ha incrementado los de una versión del Model 3 y el Model Y. Es el segundo aumento de la última semana.

Musk dijo en un tuit a principios de esta semana que Tesla y su compañía de exploración espacial, SpaceX, han visto "una significativa presión inflacionaria reciente en materias primas y logística".

Tesla & SpaceX are seeing significant recent inflation pressure in raw materials & logistics