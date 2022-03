Puede consultar aquí el directo especial de 'Bolsamanía' sobre la guerra.

En un comentario escrito mitad en inglés, mitad en ruso, Musk ha retado directamente a Putin. "Por la presente, desafío a Vladimir Putin a un combate singular. En juego está Ucrania", ha escrito en la red social.

Poco después, y tras ver el revuelo montado, Musk ha escrito un segundo tweet en el que ha citado directamente al Kremlin escribiendo también en ruso, "¿Estás de acuerdo con esta pelea?". Por el momento, esta publicación no ha obtenido respuesta por parte del lado ruso.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна