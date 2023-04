Sylentis, empresa del Grupo PharmaMar, ha anunciado este lunes que va a presentar en ARVO 2023 los avances de dos de sus estudios de fármacos oftálmicos basados en la tecnología del RNA de interferencia (RNAi): Tivanisiran, para la Enfermedad del Ojo Seco (DED, por sus siglas en inglés) y SYL1801, para enfermedades de la retina como la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE).

La empresa también presentará un póster con datos no clínicos sobre un modelo animal mejorado de Neovascularización Coroidea (NVC). ARVO 2023 se celebra en Nueva Orleans, Luisiana (EEUU), del 23 al 27 de abril.

Entre los estudios que se presentarán, el abstract titulado 'Long-term safety studies of tivanisiran for the treatment of Dry Eye Disease (DED)' describe tivanisirán, un pequeño ácido ribonucleico de interferencia (siRNA), administrado en gotas oftálmicas para tratar los signos y síntomas de esta enfermedad de la superficie ocular. Tivanisirán ha demostrado tolerabilidad local y sistémica en estudios no clínicos y clínicos, lo que respalda la finalización del programa de desarrollo.

El abstract 'Stability study of a preservative-free formulation of SYL1801, a siRNA indicated for neovascular AMD, in Novelia® multidose eye dropper' presenta SYL1801, una nueva entidad química basada en la tecnología del RNAi, desarrollada por Sylentis, para tratar la Neovascularización Coroidea (NVC) en pacientes con DMAE húmeda. Actualmente, el compuesto está siendo evaluado en un ensayo clínico de fase II.

El abstract 'Optimización y caracterización de un modelo animal mejorado de NVC inducida por láser para el estudio de enfermedades de la retina', resume el proceso de la NVC, que causa edema retiniano y el consiguiente daño a las células fotorreceptoras. En la actualidad, los tratamientos dirigidos contra el factor de crecimiento endotelial vascular (anti-VEGF) se administran por vía intravítrea para frenar la progresión de la ceguera en la DMAE húmeda. Sin embargo, el 30% de los pacientes requieren continuas inyecciones para mantener la agudeza visual. Dependiendo del tratamiento con láser, los biomarcadores relevantes mostraron diferentes comportamientos en el tiempo y en los tejidos oculares.

Este contexto experimental define nuevos escenarios posibles para estudiar, no sólo nuevos agentes terapéuticos, sino también mecanismos de acción alternativos diferentes a las terapias angiogénicas tradicionales basadas en anticuerpos (como el colirio SYL1801).