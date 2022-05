Sunac, la tercera mayor inmobiliaria de china y la cuarta en emisión de bonos, no ha cumplido con el plazo de pago de los intereses de los cupones 'offshore' de 742 millones de dólares del bono de octubre de 2023, valorados en 29,5 millones de dólares. Asimismo, espera más impagos en sus obligaciones futuras, consistentes en otros pagos por valor de 75,3 millones de dólares.

Tal y como informa 'Reuters' citando a fuentes cercanas a la compañía, Sunac está considerando la reestructuración de su deuda en el extranjero para ampliar los impagos, hablando con entidades estatales sobre inversiones estratégicas en la empresa.

Sunac, en un comunicado, afirmó que sus ventas solo en marzo y abril cayeron un 65% debido a los brotes de coronavirus en varias ciudades, y que sus planes de refinanciación y venta de activos no se materializaron. Asimismo, en el escrito confirmó que no cumplió con el plazo para el pago de intereses de 29,5 millones de dólares del bono de octubre de 2023, que debió ser reembolsado en abril, y que no espera pagar otros 75,3 millones de dólares antes de que expiren los periodos de gracia de 30 días.

El impago puede significar que los tenedores de los bonos soliciten el reembolso inmediato del principal más los intereses, pero la compañía confirma que por el momento no ha recibido ninguna notificación al respecto. A la vez, se ha disculpado y ha pedido tiempo a los acreedores.

Actualmente, la inmobiliaria tiene 7.700 millones de dólares en obligaciones, siendo el cuarto mayor emisor chino del sector, que se ha visto afectado en las últimas semanas por una serie de impagos de deuda en el extranjero, destacando Evergrande y Kaisa, así como por los intercambios de bonos, como es el caso de Zhongliang.

Y es que la crisis del sector viene dada por una caída en la venta de viviendas nuevas y de construcciones a medida que la financiación se va haciendo más difícil.