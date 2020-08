Six sigue arañando posiciones en el capital de Bolsas y Mercados Españoles (BME) pero sin llegar aún al 95% del capital, por lo que no se dan, de momento, los requisitos para realizar una venta forzosa o 'squeeze out', según ha comunicado al inicio de la sesión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía suiza ha indicado que desde el 16 de junio hasta el 21 de agosto han ejercitado su derecho de compra forzosa ('sell out') accionistas de BME titulares en conjunto de 907.012 acciones, que representan algo más del 1,08% del capital del gestor de las bolsas. "En consecuencia, a 21 de agosto, Six era titular de 78.807.002 acciones de BME, representativas del 94,249% de su capital", resume.

Por ello, la firma helvética explica que "a día de hoy, no se han cumplido los requisitos" que indicaba en su folleto de oferta pública de adquisición (OPA) de BME, para "que Six pueda ejercitar el derecho de venta forzosa ('squeeze out')".

"De igual forma, no existe previsión o certeza alguna de que dichos requisitos vayan a cumplirse con anterioridad a la finalización del plazo establecido para que los accionistas de BME puedan ejercitar su derecho de compra forzosa ('sell out'), esto es, hasta el próximo 5 de septiembre de 2020 (incluido)", añade.

Eso sí, los accionistas de BME pueden seguir ejercitando ese derecho de venta de sus títulos y pueden vender las acciones a Six al mismo precio de la OPA, 32,98 euros por título. La fecha límite, el citado 5 de septiembre de 2020.

Por ello, Six matiza que, en caso de que no ejercite el derecho de venta forzosa ('squeeze out') "como consecuencia de que no se hubieran cumplido los requisitos para ello, no estará obligada a adquirir ninguna acción adicional de BME y las acciones de BME volverán a estar sujetas a las condiciones del mercado", concluye en su comunicado a la CNMV.