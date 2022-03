Jochen Eickholt, el recién nombrado consejero ejecutivo (CEO) de Siemens Gamesa, ha negado que se vaya a segregar parte del negocio de la compañía y ha indicado que centrará su trabajo en los cambios que sean necesarios para cumplir con las expectativas y dejar de lado las pérdidas. Así lo ha detallado en la rueda de prensa tras la junta de accionistas de la compañía.

"En lo que se refiere a la segregación del negocio 'onshore' no parece adecuado porque como indicaba antes durante la junta, ambas divisiones desempeñaran un papel muy importante a futuro para garantizar el negocio más rentable que tenemos que es el de los servicios. Reducir los volúmenes no favorecerían la posición global", ha indicado el nuevo CEO como respuesta a las preguntas de los periodistas.

Y es que la atención se ha centrado en los planes de Eickholt para mejorar los márgenes de la compañía después de que haya tenido que lanzar varios 'profit warnings' en los últimos años. "No he llegado a Siemens Gamesa con un plan preconcebido, sino que me he tomado las primeras semanas para escuchar. Algunos de los cambios serán externos, y será por los impactos de la pandemia o el impacto de los precios. Todo ello ha tenido un impacto en nuestra rentabilidad", ha advertido.

Estos planes, que a corto plazo están bien definidos pero a medio y largo plazo todavía están en estudio, no pasan, por el momento, por una reducción de plantilla o cierre de fábricas. De hecho, muchos de los problemas tienen que ver también por el aumento de los costes de los materiales. "En 'onshore' hemos visto unos desarrollos importantes en los últimos tiempos. En 'onshore' tenemos una curva plana, esto responde a las cuestiones estructurales del mercado y de los productos, pero nos enfrentamos a un incremento de costes y tenemos que encontrar soluciones", ha expuesto.

"Hemos visto que hubo grandes retrasos en algunos desarrollos. El proceso se ha retrasado muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de procesos difíciles de gestionar. He identificado algunos déficits que se van a abordar", ha añadido. "En el medio plazo queremos optimizar las estructuras como sea posible para tener un mayor potencial. Para ello estudiarán otras actividades para desarrollar la excelencia operativa", ha afirmado.

Entre los planes y los déficits, la plataforma 5.X es uno de los puntos a mejorar, según el nuevo CEO. Los problemas de producción con el aerogenerador fue uno de los principales problemas a los que aludieron en su último 'profit warning'.

Sobre los posibles planes de Siemens Energy sobre Gamesa, Eickholt ha evitado contestar indicando que no es la persona indicada para hablar de ello.

La junta general de accionistas ha ratificado los nombramientos de Jochen Eickolt como consejero ejecutivo, Francisco Belil, como consejero no ejecutivo y André Clark como consejero no ejecutivo dominical. Asimismo, han salido adelante las cuentas y los cambios del reglamento propuestos.