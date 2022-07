Shopify planea despedir aproximadamente al 10% de su plantilla, según ha notificado el CEO de la compañía, Tobi Lutke, en un memorando enviado a sus trabajadores este martes. Tras el anuncio, las acciones de la entidad se hunden un 16% en Wall Street.

Lutke ha reconocido que ha calculado mal cuánto duraría el auge del comercio electrónico impulsado por la pandemia y, en medio de un retroceso en el gasto 'on line' por parte de los consumidores, Shopify va a eliminar una serie de funciones.

Los recortes afectarán a todas las divisiones de Shopify, aunque la mayoría tendrán lugar en las áreas de reclutamiento, soporte y ventas, aunque “en toda la empresa” se están eliminando “funciones duplicadas y demasiado especializadas”, ha señalado Lutke en el memorando.

La empresa canadiense fue una de las mayores beneficiarias del auge que vivió el comercio electrónico debido a la pandemia. A medida que la situación fue normalizándose, las tiendas físicas reabrieron sus puertas y los consumidores volvieron a sus hábitos de consumo previos al Covid-19, Shopify y otras empresas del sector del comercio electrónico comenzaron a lidiar con la preocupación de que no podrían sostener el gran crecimiento que hasta el momento habían disfrutado

Shopify apostó a que el gasto 'on line', en comparación con las compras en comercios físicos, “daría un salto permanente por 5 o incluso 10 años”. Ante esta previsiones, la entidad reunió a la plantilla necesaria para cumplir con lo que sería un cambio sostenido, más que duplicando su base de empleados desde finales de 2019.

“Ahora está claro que la apuesta no valió la pena. Lo que vemos es que la mezcla (entre el comercio 'on line' y el físico) vuelve aproximadamente a donde los datos anteriores al Covid habían sugerido que deberían estar en este punto. Sigue creciendo de manera constante, pero no fue un salto significativo de cinco años”, ha indicado Lutke.

Shopify ha informado que los empleados que sean despedidos recibirán 16 semanas de indemnización, más una semana por cada año de permanencia en la empresa.

En su informe de ganancias más reciente, Shopify ha pronosticado que el crecimiento de sus ingresos sería menor en la primera mitad del año. La compañía tiene previsto informar se sus resultados del segundo trimestre el miércoles.

Shopify se une así a otras empresas de tecnología que también han anunciado recortes en sus plantillas en medio de la incertidumbre económica. A principios de este mes, Alphabet, matriz de Google, y Meta, propietaria de Facebook, anunciaron que reducirían el ritmo de contratación. Otras empresas como Netflix y Coinbase, también han anunciado despidos.