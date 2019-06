Saracho renueva como consejero de IAG entre reproches de los minoritarios

El grupo de aerolíneas defiende su elección y el cumplimiento de su deber como consejero

Emilio Saracho será consejero independiente del grupo IAG un año más, aunque la elección no sea la "más idónea" para algunos de los minoritarios presentes en la junta de la compañía.

Varios accionistas han aprovechado el turno de palabras de la junta para manifestar su rechazo a la reelección de Saracho como independiente. Además de cuestionar su idoneidad, han afeado a IAG por mantener en el Consejo a una persona que está siendo investigado por la comisión de varios delitos durante su tiempo al frente de Banco Popular.

"Saracho no es la persona adecuada para ser elegido consejero", ha subrayado uno de los accionistas en su intervención. El expresidente de Banco Popular llegó al Consejo del grupo de aerolínea en 2016 y fue reelegido el año pasado. En la cita de este año los accionistas han respaldado su permanencia durante un año más.

"Antes de venir aquí se dimite, señor Saracho", ha afirmado uno de los accionistas con rotundidad. "La justicia es lenta pero es justicia y antes o después vendrá a por usted". Otro de los accionistas ha refrendado las palabras de los anteriores y ha pedido que no se le otorgue ninguna responsabilidad en el Consejo de IAG. Algunos, antiguos accionistas de Banco Popular, han comparado el desplome de casi un 30% de IAG en lo que va de año con el rumbo de los títulos del Popular antes de la liquidación.

Saracho, el último presidente de la entidad antes de su liquidación y venta a Banco Santander en junio de 2017, declarará en calidad de investigado (el término actual para el antiguo imputado) ante la Audiencia Nacional el próximo mes de octubre. La Audiencia admitió a trámite tres querellas presentadas contra Saracho y Ángel Ron, expresidente también de la entidad, por delitos de falsedades societarias y administración desleal contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida en el marco de la ampliación de capital que realizó el Popular en 2016, bajo el mandato de Ron.

El presidente de IAG, Antonio Vázquez, ha sido tajante defendiendo su elección como consejero: "Su reelección estaría aprobada en este momento con un 99,5% del capital de la compañía, creo que no suscita ninguna duda. Por otro lado, hasta que no haya un fundamento legal para que tomemos otra medida, no nos vamos a adelantar. El señor Saracho cumple a la perfección sus funciones como consejero, sino no se habría propuesto su reelección".