Santander convoca una junta para ampliar capital y hacerse con la filial méxicana

Para el próximo 22 de julio

El Banco Santander ha convocado una junta extraordinaria para el día 22 de julio con el objetivo de aumentar capital y adquirir el 25% de su filial mexicana que aún no controla, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de un hecho relevante, donde también ha detallado que podría celebrarse el 23 de julio en segunda convocatoria.

Los dos aumentos de capital (principal y complementario), servirían para liquidar la oferta de canje en dos hitos, aunque podrá ejecutarse sólo uno de ellos si la liquidación es finalmente unitaria.

El aumento del capital por "importe determinable" según los términos del acuerdo mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal cada una y una prima de emisión que será determinada, al amparo del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, por el consejo de administración o, por delegación, por cualquiera de sus órganos delegados o por cualquier consejero, "no más tarde de la fecha de ejecución del acuerdo"

Las nuevas acciones serán suscritas y desembolsadas íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en valores representativos del capital social de Santander México; esto es, acciones ordinarias serie B de Santander México, en la forma en que resulte "técnica y jurídicamente apropiado" para coordinar los distintos sistemas de compensación y liquidación y las normativas aplicables en España, México y Estados Unidos.

La entidad solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao a través del Mercado Continuo y en las las bolsas extranjeras en las que coticen las acciones del banco (Londres, Varsovia, Nueva York), así como en la Bolsa Mexicana de Valores.

ANUNCIABA LA OPA EN ABRIL

Tal y como anunciara la entidad el pasado 12 de abril, Santander quería lanzar este año una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 25% que no controla de su filial mexicana, ofreciendo a los accionistas del banco en México 0,337 acciones nuevas de Santander por cada una antigua de la filial azteca.

Adenás de 1,685 títulos ADS (American Depositary Shares) del grupo por cada uno de Santander México. Para ello, tendrá que emitir unos 572 millones de acciones, valorados en unos 2.530 millones de euros. La ecuación de canje implica una prima del 14%, teniendo en cuenta los precios de las acciones de Banco Santander y Santander México al cierre de los mercados en la fecha del anuncio y del 22% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes.

Para efectuar el canje, si todos los minoristas aceptan la oferta, Santander debería emitir unos 572 millones de acciones, lo que representa un 3,5% del capital social actual del grupo, que está valorado en unos 2.530 millones de euros. La ecuación de canje tiene en cuenta tanto el dividendo con cargo a 2018 que Santander México aprobaba en la asamblea general ordinaria del 29 de abril de 2019 y que pagaba en mayo de 2019, así como el dividendo complementario que Santander abonaba a principios de mayo.

Así, los accionistas de Santander México que acepten la oferta tendrán derecho al primer dividendo a cuenta de Santander con cargo a 2019, que se pagará, previsiblemente, entre octubre y noviembre. Si los minoritarios no quieren aceptar la contraprestación, no afectará a la operación. Santander no se ha impuesto un mínimo nivel de aceptación, pues no pretende excluir de cotización a la filial de la Bolsa Mexicana de Valores ni de la Bolsa de Nueva York

La entidad quiere así fortalecer su posición en México, donde tiene un objetivo de rentabilidad de entre el 19 y el 21% a medio plazo, según detalló la entidad en la presentación de su plan estratégico. Santander pretende obtener con la operación un retorno de la inversión del 14,5% y que contribuya positivamente al ratio de capital CET1 del grupo, aunque la entidad no especifica el impacto.