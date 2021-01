PharmaMar ha anunciado este martes la publicación del artículo de investigación titulado 'Plitidepsin (Aplidin) has potent preclinical efficacy against SARS-CoV-2 by targeting the host protein eEF1A' ('Plitidepsina tiene una potente eficacia preclínica contra el SARS-CoV-2 al dirigirse a la proteína del huésped eEF1A') en la revista científica Science.