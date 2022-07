Los estrategas de Renta 4 han decidido recortar el precio objetivo que otorgan a los títulos de Talgo antes de sus resultados. La compañía presenta sus cuentas el próximo jueves, y estos expertos creen que aprovechará para recortar previsiones. "Anticipamos una revisión a la baja del guidance", dicen para justificar su decisión.

Renta 4 mantiene su consejo de 'sobrepondear' los títulos de Talgo, pero ha reducido el precio objetivo hasta los 5 euros por acción, desde los 6,5 euros anteriores. Y es que espera unos "flojos resultados" que, creen, "deberían llevar a un ajuste a la baja del guidance 2022".

En su opinión, los resultados se verán "afectados negativamente" por varias cuestiones:

1) Por el menor ritmo de ejecución al esperado en el contrato de Alemania. "Los problemas en la cadena de suministro están impactando en el ritmo de ejecución, circunstancia que afectará negativamente a los ingresos del grupo", destacan estos estrategas.

2) Por los retrasos en el contrato del AVE en España. "Están provocados por la pandemia, por los problemas en la cadena de suministro y los cambios solicitados por el cliente que impactarán negativamente en los márgenes".

3) Por la inflación de los costes. "Seguiremos viendo impactos relacionados con la actualización de precios por parte de los proveedores, aunque este impacto estimamos estaría ya recogido en su gran mayoría en los resultados del primer trimestre", remarca Renta 4.

Así las cosas, los expertos de la firma esperan "una caída de los ingresos del -21,3% vs. el 2T21 hasta 115 millones de euros (-20,4% vs. 1S21 y -2,9% vs. 1T22), reflejando la menor actividad en el trimestre por los retrasos en el contrato de Alemania". Por su parte, en términos de EBITDA ajustado anticipan "una caída del -29,8% respecto al 2T21 (-19,3% vs. 1S21 y -4,8% vs. 1T22) hasta 12 millones de euros, impactado negativamente por la menor actividad, inflación de cotes y salarial, así como por los retrasos en las entregas del contrato del AVE y Alemania".

Y a nivel de márgenes auguran "un descenso hasta el 10,4% (10,5% 1S22) vs. el 11,7% del 2T21, niveles por debajo del guidance de la compañía de >13% para el conjunto del año". Sin olvidar el endeudamiento, y es que Renta 4 prevé un "aumento de la deuda neta hasta 67 millones de euros por un empeoramiento esperado del circulante". También apunta que la ausencia de contratación "debería reducir la cartera de pedidos hasta 3.000 millones".

Esos son los motivos que les ha llevado a recortar el precio objetivo de Talgo. Estos analistas remarcan, además, que en los próximos meses los inversores deberán estar muy atentos a las noticias sobre la compañía, especialmente a lo relacionado con el guidance para 2022: "Esperamos que la compañía ajuste a la baja el guidande de margen EBITDA ajustado hasta el rango del 11,5%/12% (11,8% estimado por Renta 4) frente a más del 13% anterior", apuntan.

También creen que habrá cambios en el resto de guías: ingresos de 520/580 millones de euros vs. 486,2 que estima Renta 4 y 541,4 millones de euros que espera el consenso; deuda neta / EBITDA 1,5x vs. 2,3x estimado por Renta 4 y 1,4x del consenso; y contratación 1x ventas vs. 0,8x esperado por Renta 4.