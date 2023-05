Los expertos de Renta 4 han mejorado su consejo sobre las acciones de Inmobiliaria Colonial, que aconsejan ahora 'sobreponderar'. Han decidido elevar su recomendación, que antes era 'mantener', después de que la compañía haya presentado sus resultados del primer trimestre.

Colonial ha publicado cifras "muy en línea con nuestras estimaciones, confirmando la buena evolución operativa con unos ingresos por rentas de 90 millones de euros (+11% vs 1T22 y vs 92 millones estimados por Renta 4)". Datos que son consecuencia, dicen los expertos de la firma, de varias cosas:

1) De la indexación de los contratos y contratación (firmando las rentas máximas de mercado), con un crecimiento 'like for like' de rentas del +10% vs 1T22 (+10% en París, +16% en Madrid y estable en Barcelona).

2) De la entrega de proyectos y renovaciones, que aportan 2 millones de euros de crecimiento de ingresos (contribución del +3% al crecimiento global), mientras que la adquisición de la sede de Amundi en París aporta 4 millones al crecimiento (+5% de contribución al crecimiento global). "De este modo se compensan las salidas del perímetro de consolidación del programa de desinversiones (reducción del -6% vs 1T22 de ingresos)", comentan.

3) De la ocupación del grupo, que se sitúa en el 97%, con París nuevamente en niveles de plena ocupación, Madrid registrando una mejora de +1,8% vs cierre de 2022 hasta el 97% a 1T23, y Barcelona aún lejos de los niveles plenos (84% pese a la mejora de +3,5p.p. vs cierre de 2022) "debido al programa de renovaciones y la rotación de clientes en dos activos".

Asimismo, los expertos de Renta 4 también destacan que Colonial continúa con la ejecución final de su programa de desinversiones por importe de más de 500 millones de euros, el cual podría elevarse hasta cerca de 800 millones, y creen que "la visibilidad de su cartera de proyectos es ya muy elevada, tras la entrega a finales del primer trimestre del proyecto de Plaza Europa 34 en Barcelona, completamente alquilado al Grupo Puig, con un contrato de obligado cumplimiento de 10 años".

De este modo, comentan, Colonial ya habría entregado completamente 6 de los 8 proyectos en cartera, quedando pendiente los proyectos de Méndez Álvaro en Madrid y Louvre St. Honoré en París (ya plenamente alquilado), cuya entrega se prevé entre finales del año actual y principios del 2024.

Y destacan que no ha habido sorpresas por el lado del endeudamiento, "con una ratio LTV que se sitúa en el 36,8% (tras las desinversiones) en línea con nuestras previsiones". Recuerdan que a marzo el 100% de la deuda es a tipo de interés fijo o cubierto con un tipo de interés spot del 1,67%. Y además la agencia S&P ha confirmado el rating de BBB+ de la compañía.

"Con todo ello, consideramos que los resultados deberían ser recogidos de forma ligeramente positiva en cotización. La solidez de balance, la mejora relativa de calidad del conjunto de la cartera (tras las desinversiones), junto a la visibilidad de los proyectos y las rentas derivadas de los mismos, hacen atractiva la inversión en Colonial a precios actuales (-11% cotización YTD a pesar de la mejora operativa; descuento del -53,5% vs EPRA NTA)", dicen estos analistas.

Han decidido reiterar el precio objetivo que otorgan a las acciones de Inmobiliaria Colonial, de 6,60 euros/acción, pero han elevado su recomendación a 'sobreponderar ' desde 'mantener'.

BANKINTER REITERA COMPRAR

Por su parte, los estrategas de Bankinter también han comentado los resultados, que ven "lastrados" por las desinversiones. Están, dicen, "marcados por las desinversiones llevadas a cabo en el periodo", lo que "implica un menor crecimiento en BPA (+5% vs +14% excluyendo desinversiones), aunque permite reducir su endeudamiento, hasta situar el LTV en el 37% (vs 39% anterior)".

Destacan que Colonial ha mantenido sus guías para 2023 y creen que "los fundamentales se mantienen sólidos", con ocupaciones en máximos (97%) y capacidad de subida de rentas (+6% a/a). Por ello, han decidido reiterar su recomendación de 'comprar'. "Es la única inmobiliaria española que recomendamos en estos momentos", dicen, y es que consideran que "las ubicaciones prime de sus activos le permitirán defenderse mejor en un entorno de caída de demanda en oficinas".

Los analistas de Barclays, no obstante, recomiendan 'infraponderar' los títulos de la inmobiliaria. Mantienen su consejo después de resultados, así como el precio objetivo de 5,90 euros, pese a los "sólidos" resultados que ha presentado. Y es que aunque aprecian "una mejora de la ocupación y un poder de fijación de precios aún evidentes en París", ven que "la dirección se mantiene prudente dada la inestabilidad del mercado de inversión", lo que le ha llevado a reiterar la previsión de BPA para el ejercicio 2013 en 0,28-0,30 euros (Barclays estima la cifra más alta).