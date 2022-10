"Todo apunta a que la buena evolución de la demanda entre julio y septiembre, el trimestre más importante del año, les lleve a niveles muy cercanos a los de 2019 mucho antes de lo previsto". Es lo que opina Renta 4 sobre Meliá, a quien recorta el precio objetivo desde los 9,4 euros hasta los 7,5 euros por acción. "En nuestra opinión, los títulos descuentan un escenario excesivamente negativo".

Como destacan en un reciente informe sobre la compañía, "el deterioro del cuadro macroeconñomico en los últimos meses (riesgo creciente de recesión, inflación elevada de forma persistente, subida de tipos en Europa) limita la visibilidad, que creemos que es reducida de cara a 2023. En nuestro escenario central, no obstante, no descontamos un deterioro de la actividad excesivo que pueda repercutir muy negativamente en el consumo".

Esto, sin embargo, es lo que creen que se está descontando actualmente en el mercado.

Para 2023 esperan que sea un año de crecimiento de RevPar moderado (+4,5%), que ya se sitúe por encima del de 2019 (+3,3%) con la ocupación cayendo 3,2 puntos porcentuales y los precios subiendo un 8%.

"En Gestión descontamos ingresos un 5% menores frente a 2019 a pesar de contar con un 26% más de habitaciones. Revisamos a la baja nuestra previsión de margen EBITDA para los próximos años para tener en cuenta un entorno de costes más elevado (personal, energía, gastos generales por inflación): 2023, menos 1 punto porcentual, 2024, menos 2 puntos porcentuales".

No obstante, los analistas de Renta 4 destacan que las reservas en el cuarto trimestre de momento no indican una recaída de la actividad y con una evolución del segmento MICE (reuniones, convenciones, ferias, etc) mejor de lo esperado previamente. "Reiteramos nuestra confianza en que el EBITDA supere el objetivo del grupo (alrededor de 400 millones) y se sitúe en torno a 411 millones de euros".

En cuanto al segundo trimestre del año, señalan que los resultados superaron ampliamente las previsiones en las principales magnitudes, en parte favorecidos por la entrada de 32 millones de euros de ingresos de ayudas del Estado alemán (40 millones en el primer semestre de 2022). "La gran progresión del grupo le ha permitido acercarse a los niveles previos a la pandemia: -8% y -12% en ingresos y EBITDA excluyendo las ayudas, respectivamente, unos niveles más elevados de lo que se ha estado descontando desde el inicio de la pandemia".

En definitiva, Renta 4 cree que Meliá en 2022 superará ampliamente los objetivos previstos anteriormente.