Popular: la JUR se aferra a la ley europea para no publicar la investigación sobre su filtración

La Junta Única de Resolución (JUR) no quiere publicar su investigación interna sobre las presuntas filtraciones que su presidenta, Elke König, hizo en relación con Popular días antes de su resolución. "No se ha encontrado ningún documento que pueda divulgarse", según indica en una carta remitida a un particular que pidió acceso a todos los documentos relacionados con la investigación, a la que ha tenido acceso Bolsamanía.