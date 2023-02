Si se observa la evolución de los componentes de la Bolsa española en general, y del Ibex en particular, en lo que llevamos de año, se comprueba que, curiosamente, ningún valor del selectivo español cotiza en negativo en el acumulado de 2023 y muy pocos lo hacen en el Mercado Continuo. De esos pocos, PharmaMar y Urbas son los peores, con caídas acumuladas de dos dígitos, respectivamente: -13% Urbas y -10% PharmaMar.

Se trata de dos empresas totalmente diferentes. Urbas, que en su afán por reinvertirse ha ampliado su espectro de inversión y está centrada en la promoción inmobiliaria, las energías renovables y al ámbito industrial, y la farmacéutica PharmaMar, que cerró 2022 con su salida del Ibex 35.

Urbas comenzó con fuerza en bolsa el año pasado, pero acabó cayendo un 30%. En el caso de PharmaMar, terminó con subidas del 16%.

En el arranque de este año, tal vez la noticia más relevante relacionada con Urbas ha sido el acuerdo que ha firmado con Arabia Saudí para levantar hasta 1.500 viviendas. PharmaMar, por su parte, sigue avanzando en las aprobaciones de su fármaco Zepzelca (lurbinectedina) en distintas partes del mundo (Israel, México...) mientras espera la aprobación definitiva por parte de la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos (recibió la aprobación acelerada en junio de 2020), una noticia que probablemente actuaría como el catalizador que ahora necesita.

Además, PharmaMar ha hecho varios anuncios relacionados con otro de sus fármacos, Aplidin, en este comienzo de año. Por un lado, ha mostrado de nuevo su disconformidad con la decisión de la EMA (Agencia Europea del Medicamento) de no autorizar en el pasado la comercialización de éste para Europa. La compañía mantiene que hubo conflicto de intereses en la toma de esta decisión que tanto le penalizó en su día.

Por otro lado, ha comunicado que abandona el estudio para el uso de este fármaco contra el Covid-19. Cabe recordar que, en su momento, el anuncio del uso de Aplidin contra el virus catapultó a PharmaMar en bolsa. Poco a poco, la euforia se fue apagando y ahora, ante la falta de pacientes debido a la evolución de la pandemia, la compañía ha decidido cerrar este proyecto.

NO CONVENCE EL ASPECTO TÉCNICO DE NINGUNA

Técnicamente, a los expertos de 'Bolsamanía' no les convence el aspecto de ninguna de las dos y recomiendan mantenerse al margen.

Siguiendo con PharmaMar, explican que ha intentado recuperar la media de 200 sesiones pero las caídas de los últimos días le han llevado a abandonar el soporte de los 59,34 euros.

"Por estos precios presenta una banda de soporte entre los 57 y los 52 euros y lo mas normal es que vuelvan las compras. Sin embargo, no veremos una señal de fortaleza hasta que no consiga superar la resistencia de los 64,42 euros. No está para entrar", explica César Nuez, analista de 'Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

Gráfico de PharmaMar.

Respecto a Urbas, más allá del hecho de que es un título que cotiza a un precio bajísimo y eso no gusta a los expertos de 'Bolsamanía', cabe subrayar que actualmente se encuentra en mínimos de septiembre de 2020.

"Ha perdido hace unas sesiones el soporte de los 0,0094 euros y no descartamos que pueda caer hasta los 0,006 euros. No me gusta", añade Nuez.